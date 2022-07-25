سوار HUAWEI Band 7 الذكي فائق النحافة مع شاشة عرض كاملة وعمر بطارية طويل الأجل متوفر الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين سوار HUAWEI Band 7 مؤخرًا، وهو متوفر الآن في الأردن، ويُعدّ أنحف سوار ذكي من هواوي على الإطلاق تم تزويده بشاشة كبيرة وميزات شاملة لمراقبة الوظائف الصحية.

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يتميز السوار الذكي الحديث بسماكة تبلغ 9.99 مم فقط ووزن 16 جرامًا (دون الحزام)، ما يجعل المستخدمين بالكاد يشعرون به أثناء ارتدائه خلال النوم أو العمل أو ممارسة الرياضة.

ويأتي تصميم سوار هواوي الجديد ليشجع على الاهتمام بالحالة الصحية ومراقبتها؛ حيث يساعد في اكتشاف طرق جديدة لعيش نمط حياة صحي ونشط. ويتوفر سوار تتبع اللياقة البدنية بالشاشة الكاملة بأربعة ألوان مختلفة هي: Graphite Black، وNebula Pink ، وWilderness Green، وFlame Red.



شاشة كاملة بقياس 1.47 بوصة مع حواف فائقة النحافة لتحظى بأفضل تجربة لارتداء سوار

يُعدّ سوار HUAWEI Band 7 أنحف جهاز تتبع للياقة البدنية بشاشة كاملة من هواوي؛ حيث تبلغ سماكته 9.99 ملم فقط. يتميز السوار بخفة الوزن وتصميمه المنحني الذي يتناسب مع المعصم بشكل مثالي، ويبلغ وزنه 16 جرامًا فقط (دون حزام)، ويقدم للمستخدمين تجربة استخدام وارتداء متميزة، وصُمّم ليكون سوارًا ذكيًا عصريًا مع العديد من الوظائف.

السوار مزود بشاشة AMOLED والتي تبلغ نسبتها 64.88% من حجم الساعة، وتتميز بدقة عرض 194×368، إلى جانب تصميم محسّن لواجهة المستخدم. ويوفر السوار للمستخدمين تجربة بصرية نابضة بالحياة وزاوية رؤية كبيرة مع شاشة زجاجية منحنية عالية الجودة بأبعاد 2.5D.



بطارية تدوم لــ 14 يومًا

في ظروف التشغيل المثالية، يوفر سوار HUAWEI Band 7 عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما يصل عمر البطارية إلى 10 أيام في ظروف الاستخدام المكثف، ما يضمن للمستخدمين إمكانية مراقبة مؤشرات الجسم المختلفة دون الخوف من نفاد طاقة البطارية، حتى خلال النوم. ويدعم السوار أيضًا الشحن اللاسلكي ما يتيح للمستخدمين شحنه بسهولة تامة.



حافظ على صحتك من خلال المراقبة الشاملة والإدارة الفعالة للوظائف الحيوية

يتمتع سوار HUAWEI Band 7 بميزة مراقبة الوظائف الصحية والحيوية الشاملة، ولديه القدرة على توجيه المستخدمين ومساعدتهم على تطوير نمط حياة صحي، كما يدعم ميزات مراقبة صحية شاملة مثل نسبة تشبع الأكسجين في الدم "SpO2"، ومعدل ضربات القلب، والنوم، ومراقبة مستويات التوتر.

يراقب السوار نسبة تشبع الأكسجين في الدم، ما يمكّن المستخدمين من ضبط التنبيهات التلقائية لنسبة الأكسجين في الدم وتوفير مراقبة ذكية لتلك النسبة. ويتميز أيضًا بتقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0 التي تم تحديثها مؤخرًا، وتُسجّل معدل ضربات قلب المستخدم بسرعة وبدقة. ويدعم السوار أيضًا ميزة HUAWEI TruSleepTM، التي تقيّم جودة النوم دون التأثير على المستخدم. وتم تزويد السوار أيضًا بميزة HUAWEI TruRelaxTM، وهي خوارزمية لمراقبة مستويات توتر المستخدمين، بالإضافة إلى Healthy Living Shamrock التي توفر إدارة صحية مخصصة من خلال تحديد أهداف يومية مختلفة للنشاطات.



نظام لياقة بدنية احترافي وعلمي مطور بالكامل

تم تجهيز سوار HUAWEI Band 7 بخوارزميات TruSport™ HUAWEI الحصرية من هواوي، والتي تقيس كل مؤشرات العدّائين عند التدريب من منظور علمي وكمي. ويوفر السوار ميزة مراقبة التمارين المطورة التي تتيح التعرف على حوالي 96 تمرينًا، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات والسباحة والقفز على الحبل والتزلج بالعجلات. يمكن استخدام مؤشر قدرة الجري الجديد (RAI) لقياس مستوى تحمل العدّاء وكفاءة التشغيل التقنية.



تجارب أكثر ذكاءً مع وظائف مساعد الحياة الذكي

يدعم سوار HUAWEI Band 7 عناصر التحكم في الموسيقى والتصوير عن بُعد والتذكيرات (الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي) والطقس والمنبه وساعة الإيقاف والمؤقت والمصباح اليدوي وميزة "ابحث عن هاتفي" والمساعد الصوتي، بالإضافة إلى الرد السريع لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وملاءمة.

يتوفر هذا السوار الرائع في الأردن حاليًا بسعر 49 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.