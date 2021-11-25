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الخميس، 25-11-2021 03:21 م

سوق باب المدينة الراعي الرسمي لماراثون "المحبة والسلام"

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الوكيل الإخباري - عقدت شركة أرض القمر للتطوير العقاري – سوق باب المدينة – اتفاقية رعاية رسمية للماراثون الذي تقيمه جمعية المحبة والسلام، والذي ستشهده مدينة الزرقاء بتاريخ 26 تشرين ثاني الحالي تحت رعاية عطوفة محافظ الزرقاء السيد "حجازي عساف".

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وتقتضي اتفاقية الرعاية توفير العمليات اللوجيستية والمستلزمات المتعددة، إلى جانب تجهيز نقطة الانطلاق والنهاية من أمام إحدى بوابات المول، بالإضافة إلى استضافة حفل التتويج داخل سوق باب المدينة وكافة التسهيلات والخدمات المتعلقة بالكهرباء وأجهزة الصوت ونقاط التعقيم والعديد من الخدمات الأخرى للمشاركين.


وقد وقع الاتفاقية بالنيابة عن جمعية المحبة والسلام الكابتن "فيصل الهزاع" مدير الماراثون، والسيد علي عبد الله الكباريتي بالنيابة عن شركة أرض القمر للتطوير العقاري. 


وبدوره، عبر السيد "الكباريتي" عن سعادته بعقد هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة، والتي تضم تحت مظلتها الأنشطة الرياضية والإنسانية والخدمات المجتمعية وغيرها. كما تقدم السيد "الهزاع" بالشكر الجزيل من شركة أرض القمر للتطوير العقاري – سوق باب المدينة – لتقديم هذه الرعاية للماراثون، والتي تعبر عن اهتمام القطاع الخاص بدعم ورعاية الأنشطة الرياضية خصوصاً تلك التي تحمل رسائل إنسانية.


يشار إلى أنه من المتوقع أن يستقطب ماراثون المحبة والسلام الذي يقام بالشراكة مع وزارة الشباب والعديد من الجهات الأخرى عدداً كبيراً من المتسابقين والمحترفين الأردنيين والأجانب من كلا الجنسين. وقد أشار القائمون على الماراثون أن الفئات العمرية المختلفة مرحب بها للمشاركة ضمن أقسام الماراثون المختلفة ومنها الـ 10 كم المخصص أيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة، والـ 4 كم للأطفال وغيرها، مع التأكيد على الالتزام بأومر الدفاع وتنفيذ بنود البرتوكول الصحي الصادر عن لجنة الأوبئة ووزارة الصحة.


 




 

 


 

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