سوق باب المدينة يفتح أبوابه رسمياً أمام المتسوقين

الوكيل الاخباري - افتتحت شركة أرض القمر – إحدى شركات مجموعة الأرض الدولية – وتحت رعاية عطوفة السيد "حجازي عساف" محافظ الزرقاء سوق باب المدينة الذي يعتبر المول الأول في الزرقاء؛ إيذاناً بجاهزية العمل واستقبال المتسوقين والزوار من مدينة الزرقاء ومحافظات المملكة كافة، حيث يأتي هذا المشروع الجديد تجسيداً للرؤية الملكية السامية في العمل والتطوير وتوزيع المكتسبات التنموية، والنهوض بالمحافظات وخدمة أبنائها ومجتمعاتها.

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ويعتبر سوق باب المدينة إضافة نوعية لمجموعة المولات التجارية العملاقة في المملكة حيث تم بناؤه في مدينة الزرقاء خدمة لأهلها، وليمثل [Y1] متنفساً ترفيهياً ووجهة تسوق شاملة تستقطب علامات تجارية محلية وعالمية من متاجر، معارض، مطاعم، سينما، وكافيهات ومدن ترفيهية تحت سقف واحد والعديد من المرافق والخدمات الأخرى، إلى جانب توفير ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعماً للعديد من المزودين المحليين والمشغلين ومقدمي الخدمات.



وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالله الفاعوري – المدير العام لسوق باب المدينة – عن سعادته بالافتتاح، وقال: " تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ومتعه بموفور الصحة والعافية جاء هذا المشروع ممثلاً لرؤية ملكية واضحة للعمل والتطوير وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات والنهوض بالواقع التنموي لمحافظة الزرقاء."

وأضاف: "نحتفل اليوم بقصة نجاح جسدتها شركة أرض القمر إحدى الشركات التابعة لشركة الأرض الدولية، والتي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ( م. سعيد بهجت سعيد) رئيس مجلس الإدارة للمجموعة."



يشار إلى أن سوق باب المدينة يقع على مساحة تصل إلى 30 دونماً بمساحة بناء 114 ألف متراً مربعاً وعلى خمسة طوابق، ويضم 250 متجراً متنوعاً ومجهزاً بالكامل للعمل المباشر، ويوفر مواقف للسيارات تكفي لخدمة 1300 زائراً.

كما يعتبر سوق باب المدينة وجهة آمنة لقضاء أوقات مميزة مع العائلة بمساحات مفتوحة مضافة إلى المساحة الإجمالية لتمثل متنفساً ووجهة ترفيهية وتسوقية جديدة كلياً.









