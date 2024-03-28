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الخميس، 28-03-2024 04:38 م

سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون

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الوكيل الاخباري - كشفت الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، عن وصول سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً موديل 2024 إلى قلب معرض كيا تاون، ذات تصميم جديد وميزات استثنائية، لتوفّر تجربة قيادة فريدة لمحبي علامة كيا، تتسّم بالأناقة والأداء العملي وسهولة القيادة.

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ويأتي إطلاق كيا بيكانتو في السوق المحلية بعد الإطلاق الرسمي لها من قبل الشركة الأم، وذلك بعد تحديث السيارة التي تعد الأكثر مبيعاً في العديد من المناطق حول العالم.


وتجمع كيا بيكانتو العديد من الميزات؛ حيث تقدم مظهراً خارجياً أنيقاً، ومتعة في القيادة مع التجهيزات الراقية ووسائل الراحة، هذا إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة التي تناسب فئات عمرية مختلفة، كل هذه المزايا تضفي على السيارة طابعاً خاصاً مفعماً بالحداثة والجرأة خاصة مع التصميم الرياضي العصري.
هذا وتتميز كيا بيكانتو بما تتضمنه من ميزات استثنائية وتقنيات مبتكرة لتعزيز نظام مساعدة السائق، وتوفير تجربة قيادة أكثر سهولة ومتعة من أي وقت مضى في المدن المزدحمة.


وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، وهي إحدى شركات مجموعة عليان، محمد عليّان: "فخورون بطرح أحدث موديل من سيارة كيا بيكانتو في السوق الأردنية، والتي تمتاز بشعبيتها الكبيرة لدى زبائننا الذين نحرص على وضع أحدث ابتكارات علامة كيا من المركبات بين أيديهم، لمنحهم الفرصة للاستفادة من مزاياها والتمتع بقيادتها، بما يحقق تطلعاتهم خاصة ضمن الطرازات المميزة في سوق المركبات. وتعد كيا بيكانتو ثمرة عملية تطويرية هدفت لتقديم موديل يضمن لكيا مواصلة تصدر المشهد في فئتها."
وقد تم تحديث واجهة سيارة كيا بيكانتو بشكل كبير لتحصل على مظهر اسثنائي وجذّاب، مع تصميم جديد للمصابيح والأضواء. كذلك، فإن السيارة تحتوي على شاشة لمس قياس 8.0 بوصة، كما تتوفر فيها ميزة الاتصال بعدة أجهزة عبر البلوتوث، ما يمكّن الركاب من وصل جهازين محمولين في الوقت ذاته، إلى جانب احتوائها على نظام الأندرويد  (Android Auto)والأبل بلاي(Apple Car Play) .


هذا وتمتاز السيارة بتزويدها بواحد من ثلاثة محركات بنزين "سمارت ستريم" (SmartStream) جديدة، بما يزيد من كفاءة السيارة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمحركات السابقة. وفي السوق الأردنية، يتوفر محرك بنزين بسعة 1.2 لتر وقوة 84 حصان، والذي يعتبر الأكثر اقتصادية و الأفضل أداءً على الطرقات.

 



 

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