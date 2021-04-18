سيارة كيا سورينتو المحبوبة عالمياً تصل إلى السوق الأردنية

الوكيل الاخباري - كشفت الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، عن وصول الجيل الرابع من سيارة كيا سورينتو الرياضية متعددة الأغراض (SUV) الفائقة إلى معارضها، حيث أصبحت سورينتو الجديدة كلياً متوفرة لمحبي علامة كيا، وذلك في إطار طرح السيارة في أسواقٍ مختارة في الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى ومنها السوق الأردنية.

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وتجمع السيارة الجديدة، المميزة بقوتها وتطورها وتعدد استخداماتها، بين الميزات التكنولوجية المتطورة، والطابع العملي الملائم العائلات، ما يجعل منها واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الأغراض كفاءةً وراحةً.

وتُعد سورينتو أول سيارة قائمة على الجيل الأحدث من منصة كيا الخاصة بالسيارات الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، كما تتميز بهيكل أكبر يتيح للسائقين مساحة تخزين أوسع للأمتعة.

وتعد سورينتو من أبرز سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض المحدّثة، والتي تشمل كذلك سيلتوس وستونيك وتيلورايد وسبورتاج، وتتميّز بتصميمها الخارجي المحسّن ومقصورتها الداخلية الجذابة، اللذين يضافان إلى كفاءتها الهندسية الفائقة، وتصميمها المبتكر الذي يلفت الأنظار، لتضيف المزيد من الفخامة إلى تجربة قيادة كيا.



وتم إثراء هذه التجربة من خلال مجموعة من الميزات المتطورة، التي تعزز موقع سيارة سورينتو كأكثر سيارة متطورة تكنولوجياً من كيا، فالاتصالات الحديثة وأنظمة مساعدة السائق ونظام الترفيه والمعلومات توفّر للسائق مساحة مريحة معززة بالاتصالات المتطورة.

وإلى جانب الرسوميات المطوّرة والشاشتين الرقميتين المميزتين بسهولة الاستخدام، وتكنولوجيا المعلومات عن بعد والهواتف الذكية، فإن باقة ميزات هذه السيارة تجعل التنقل أسهل وأكثر أماناً، مع قدر أقصى من الطمأنينة.







ولتزيد من تفوقها في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، تم تزويد سيارة سورينتو بمجموعات نقل الحركة الجديدة المزودة بالطاقة الكهربائية "سمارت ستريم" (Smartstream)، والتي تحقق كفاءةً أكبر في استهلاك الوقود وتخفيضاً في الانبعاثات وأداءً فائقاً، ما يجعل هذه السيارة أكثر اقتصادية وقوّة من إصداراتها السابقة.



"سيارة سورينتو الجديدة تشكّل بداية عصر جديد لكل من شركة كيا والسيارات الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، حيث توفّر مستويات عملية فائقة إلى جانب الراحة والترفيه لكل العائلة، ما يزيد من جاذبيتها للسائقين المحبين للمغامرات والشغوفين باكتشاف العالم، مع ما توفره لهم من متانة قصوى وتشطيبات جمالية وفخامة واضحة.

سورينتو الجديدة واسعة ومريحة، خصوصاً بفضل الزيادة الكبيرة التي شهدتها مساحات الأمتعة والتخزين، ما يؤكد على الطابع العملي الممتاز لسيارات كيا، والذي جذب إليها العديد من محبي السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.







وأضاف شابسوغ أن ميزات السيارة التكنولوجية المتطورة وسلاسة نظام المعلومات والترفيه المبهرة تجعل سيارة سورينتو الجديدة ملائمة للسائقين العصريين، حيث توفّر لهم مستوى الاتصالات الذي يرغبون به وأكثر، مشيراً إلى أن سورنتو الجديدة تعزز من السمعة الحسنة لكيا وسياراتها الرياضية متعددة الأغراض، وتعد مثالاً على إنتاج السيارات العصرية في أفضل حالاته، معتمدة على إصداراتها السابقة الفريدة لتصل إلى مستويات جديدة من الامتياز الهندسي.



يذكر أن سيارة سورنتو فازت بجائزة "أفضل سيارة دفع كلي لعام 2020" ضمن مسابقة "أوتو بيد ألراد" (Auto Bild Allrad)، وجائزة "المقود الذهبي 2020" (GoldeneLenkard)، كما نالت سيارة سورينتو ثناء خبراء السيارات حول العالم منذ إطلاقها في آذار 2020.

ومع فوز كيا بجائزة "جيه دي باور" (JD Power) للجودة الأولية لتسع سنوات على التولي، تواصل الشركة إنتاج سيارات ممتعة ومتينة تلبي تطلعات الباحثين عن الامتياز في السيارات.