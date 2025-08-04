سيارة لاند كروزر 300 الهجينة الجديدة كليًا الآن في الأردن

الوكيل الإخباري- كشفت المركزية تويوتا عن توفر سيارة لاند كروزر 300 هايبرد 2025 الجديدة كليًا في الأردن، لتمنح عشّاق تويوتا فرصة امتلاك طراز يجمع بين الموثوقية الأسطورية لتاريخ لاند كروزر، والتقدّم التقني لأحدث أنظمة الدفع الهجينة من تويوتا.

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تعتمد لاند كروزر LC300 على محرّك بنزين تيربو V6 سعة 3.5 لتر إلى جانب محرّك كهربائي يولّدان معًا قدرة حصانية تبلغ 457 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 790 نيوتن متر، مما يمنح السيارة أداءً فوريًا واستجابة عالية على الطرقات السريعة والتضاريس الوعرة. ويتميّز هذا النظام أيضًا بكفاءته العالية في استهلاك الوقود، مما يجعل السيارة ملائمة للقيادة داخل المدن وخارجها.



من حيث التصميم، تأتي سيارة الدفع الرباعي الفاخرة من تويوتا في الأردن بهيكل ديناميكي وهيبة لافتة، مع مقصورة رحبة تتّسع لسبعة ركّاب، ومقاعد فاخرة مكسوّة بالجلد، وألوان داخلية أنيقة تعكس الطابع العملي والفاخر في آنٍ معًا. أما من الناحية التقنية، تأتي سيارة تويوتا العائلية الجديدة مزوّدة بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات ونظام دفع رباعي دائم، إضافة إلى تقنيات متقدّمة تمنح السائق راحة وثقة قصوى، مثل نظام الزحف لمواجهة التضاريس القاسية، ونظام اختيار أوضاع التضاريس المتعددة لضبط الأداء حسب طبيعة الطريق.



تُطرح تويوتا LC300 الهايبرد الجديدة بثلاث فئات مختلفة لتلبية احتياجات السائقين المتنوّعة، وتشكّل بداية فصل جديد في تجربة القيادة الهجينة على الطرق الأردنية بفضل اعتماديتها ومتانتها وموثوقيتها، كما تستمد جانبًا من روحها من إرث تويوتا في سباقات التحمل، ولا سيّما من مشاركتها البارزة في رالي داكار، مما يعزّز مكانتها بين أقوى سياراتSUV في العالم.



تستمر المركزية تويوتا في ترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا يلبّي تطلّعات العملاء، ويقدّم لهم تجربة امتلاك شاملة تتجاوز التوقعات بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من 25 عامًا في السوق المحلي؛ حيث توفّر خدمات ما بعد البيع التي تشمل الصيانة والتصليح على يد أمهر الفنيين في أكبر مركزٍ للصيانة في المملكة في منطقة البيادر الصناعية - عمّان، بالإضافة إلى مركز صيانة آخر في منطقة ماركا - عمّان، ومركز الصيانة الجديد في محافظة العقبة، فضلًا عن قطع الغيار الأصلية المتوفرة بأفضل الأسعار. وإلى جانب ذلك، توفر وكيل سيارات تويوتا في الأردن إمكانية استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وضمان أفضل قيمة عند إعادة بيعها.