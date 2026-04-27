سياسة البنك المركزي: كيف تؤثر على سوق العملات

الوكيل الإخباري- لا يمكن التقليل من شأن دور البنوك المركزية في أسواق العملات. تؤثر قرارات السياسة النقدية والإشارات والتوقعات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية بشكل مباشر على كيفية تقييم العملات بالنسبة لبعضها البعض. في تداول الفوركس، يعد فهم سياسة البنك المركزي أمراً ضرورياً، حيث أن اختلاف السياسات غالباً ما يكون محركاً رئيسياً وراء اتجاهات السوق الرئيسية.

لماذا تُعد سياسة البنك المركزي مهمة في تداول الفوركس؟



تتداول العملات فيما بينها، وبالتالي فإن قيمتها نسبية. يؤدي الاختلاف في السياسة النقدية التي يتبعها بنكان مركزيان إلى التباين، و الذي بدوره يؤثر على أسعار الفائدة وتدفقات رأس المال ومعنويات المستثمرين.



فعلى سبيل المثال، إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بينما اختار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء عليها دون تغيير، فإن قيمة USD سترتفع مقابل EUR. ارتفاع أسعار الفائدة يعني عائدًا أكبر للمستثمرين، و بالتالي، لديهم سبب لتخصيص المزيد من الأموال للعملة المعنية.



ومع ذلك، قد تكون التوقعات والتواصل أكثر أهمية من الإجراءات المتخذة. فعلى سبيل المثال، يمكن لسياسة "التثبيت المتشدد" (عدم تغيير سعر الفائدة ولكن إشارات إلى زيادات مستقبلية) أن تعزز العملة بنفس قدر الزيادة الفعلية في سعر الفائدة.



تباين السياسات: محرك اتجاهات سوق الفوركس



يُطلق على الحالة التي تتخذ فيها البنوك المركزية إجراءات مختلفة أو تصدر بيانات تشير إلى اختلافات مستقبلية اسم تباين السياسة. إنه عامل رئيسي في اتجاهات سوق الفوركس لأنه يؤدي إلى فجوة بين العائد والتوقعات.



هناك ثلاث قنوات رئيسية يؤثر من خلالها التباين على العملات:



فروق أسعار الفائدة: يسعى المتداولون والمستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى، لذلك يحاولون تخصيص المزيد من الأموال للعملات التي تقدم عوائد أعلى.



التوقعات المستقبلية: تتوقع الأسواق الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية. في بعض الأحيان، تقوم بتحديد السعر حتى قبل أي إعلان.



معنويات المخاطرة وتدفقات رأس المال: اعتمادًا على السياسات المتباينة، قد تحدث تغييرات في سلوك المستثمرين العالميين و التي قد تؤثر على تدفقات رأس المال.



تأثير تباين السياسات على أزواج العملات الرئيسية



تُظهر جميع أزواج العملات ردود فعل مختلفة تجاه تباين السياسة النقدية.



يحظىEUR/USD بمتابعة واسعة من قبل المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية تباين السياسات في تحليلاتهم. إذا كان هناك تباين بين الإجراءات والتوجيهات المستقبلية التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فقد يشهد زوج EUR/USD انخفاضًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن الاتصالات التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي، وخاصة خلال المؤتمر الصحفي، قد تؤدي إلى تراجع سريع.



USD/JPYوهذا مثال آخر. اعتاد بنك اليابان على اتباع سياسة تيسيرية للغاية، على عكس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني وجود اتجاهات واضحة في زوج العملات قيد المناقشة. لكن هذا الاتجاه قد يتغير إذا قرر بنك اليابان تغيير مساره.



يتفاعل زوج اGBP/USD أيضًا مع اختلاف السياسة، ولكن قد تساهم عوامل أساسية أخرى في تغيير السعر. وبغض النظر عن القرارات التي يتخذها بنك إنجلترا، قد يؤثر الاقتصاد البريطاني أيضاً على هذا الزوج.



لا يُظهر سعر صرفAUD/USD بالضرورة تأثير فرق سعر الفائدة. حتى مع ارتفاع العائدات، قد يشهد الدولار الأسترالي انخفاضات خلال بيئة تتسم بتجنب المخاطر.



يعتمد سعر صرف USD/CHF على كل من الاختلاف في السياسات وعامل الملاذ الآمن. يرتفع سعر CHF خلال فترات اضطراب السوق، على الرغم من أن تدخل البنك الوطني السويسري يحدث أحيانًا.



ما يجب على المتداولين مراقبته



بالنسبة للمتداولين، من الضروري النظر ليس ف قط إلى القرارات التي تم اتخاذها ولكن أيضًا إلى الوضع الكامل الذي تم فيه اتخاذ تلك القرارات.

تلعب التوقعات قبل كل اجتماع دورًا أساسيًا، حيث أن معظم المواقف المربحة تنشأ عندما لا يتم تسعير القرارات المتخذة بالكامل من قبل السوق.



ينبغي أيضاً مراقبة التوجيهات والتصريحات التي تم الإدلاء بها خلال المؤتمر الصحفي بعناية، حيث أن التغيير في اللهجة قد يوفر معلومات قيمة حول الإجراءات السياسية المستقبلية ويتسبب في رد فعل في سوق الصرف الأجنبي على الفور.



تعكس الفروقات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل تدفقات رأس المال وتحدد ديناميكيات العملة.

إن توجهات المخاطر العالمية إما أن تضخم أو تحيد آثار تباين السياسات.



استراتيجيات التداول المتعلقة بإعلانات البنوك المركزية



اللحظة الأكثر تقلباً في أسواق الفوركس هي عندما تعلن البنوك المركزية قراراتها علناً. لا شك أن هذا الحدث قد يتسبب في تغيرات سريعة في الأسعار و حتى في نقص السيولة.



يفضل المتداولون على المدى القصير التركيز على الموجة الأولى. غالباً ما ينتظر متداولو سوينغ قليلاً من أجل اللحاق باتجاه طويل الأمد. يميل أولئك الذين يتداولون في مراكز طويلة الأجل إلى الاعتماد على الاتجاهات المستدامة الناتجة عن اختلاف السياسات.



كما لا ينبغي التغاضي عن المخاطر المرتبطة بمثل هذه الاستراتيجية التداولية. أي تغييرات غير متوقعة في السياسة يمكن أن تعكس الاتجاه بسهولة.