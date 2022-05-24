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الثلاثاء، 24-05-2022 10:25 ص

سيجي أولافسون يغادر منصبه رئيساً تنفيذياً لـ "الحكمة"

hikma


الوكيل الإخباري - أعلنت "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." (مجموعة الحكمة) مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم أن سيجي أولافسون استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة وكذلك من مجلس إدارتها، ليلتحق بأعمال أخرى. 

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وأُضيفت مسؤوليات الرئيس التنفيذي إلى مهام رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الحالي والرئيس التنفيذي الأسبق، سعيد دروزة، ليستمر بتنفيذ استراتيجية "الحكمة". وسيبقى سيجي متواجداً حتى موعد مغادرته في 24 حزيران 2022.

 

وسيواصل دروزة العمل عن كثب مع اللجنة التنفيذية للشركة، بما في ذلك رؤساء الأعمال الثلاثة الخاصة بالشركة، مستفيداً من خبراتهم الواسعة وفرقهم الإدارية القوية.

وأُطلقت عملية بحث عن رئيس تنفيذي بالتعاون مع شركة مختصة في هذا المجال.


وعلق سعيد دروزة، قائلاً: "بالنيابة عن مجلس إدارة المجموعة، أود أن أشكر سيجي على قيادته خلال الأعوام الأربعة التي خدم بها الشركة، فقد عمل مع اللجنة التنفيذية للمجموعة دون كلل لتنفيذ استراتيجية الشركة في أعمالها الثلاثة، وبالأخص خلال فترة جائحة كورونا.

 

يغادرنا سيجي و"الحكمة"بأفضل حال يمكّنها من النمو في المستقبل، ونتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

 


من ناحيته، قال سيجي: "إنه لشرف كبير لي أني عملت في "الحكمة"، وأنا فخور بما حققه فريق العمل خلال فترة خدمتي، وأتقدم بالشكر الجزيل لمجلس إدارة الشركة لثقتهم بي خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما أود أن أشكر زملائي وزميلاتي حول العالم على عملهم الدؤوب والمميز وولائهم لـ "الحكمة".

 

إنني على ثقة بأن المستقبل زاهر أمام "الحكمة" ،وأتطلع قدماً لأراها تنطلق بقوة أكبرفي أعمالها". 

 

 

 




 

 


 

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