سيكولوجية ضبط النفس - ولماذا تكافئه الأسواق

الوكيل الإخباري- تكافئك الأسواق على امتلاكك لضبط النفس، وهي سمة قيّمة للغاية لأنها عادة ما تبقى بعيدة عن الأضواء. الفرق بين المتداولين الذين يتخذون قرارات تداول منضبطة وأولئك الذين لا يفعلون ذلك هو ما إذا كانوا قادرين على الحفاظ على ضبط النفس أم لا. أولئك القادرون على ضبط النفس سيشترون بأسعار منخفضة، ويبيعون بأسعار مرتفعة، وينسبون لأنفسهم الفضل عندما تسير الأمور على ما يرام. أما أولئك الذين يفتقرون إلى ضبط النفس فسيشترون بأسعار مرتفعة، ويبيعون بأسعار منخفضة، ويلقون باللوم على الآخرين (مثل التلاعب بالسوق) عندما تسوء الأمور.

هذا لا يعني أنك لا تختبر المشاعر أبداً. هذا يعني أنك تتعمد القيام بأفعالك مع أنّ عقلك يخبرك أنه لا يوجد سبب لتأجيل الإشباع. الأسواق هي في الأساس أنابيب اختبار حية للعواطف البشرية. المتداولون الذين يتحلون بضبط النفس، ويتوقفون، ويفكرون، ويواصلون اتباع خطتهم، سيكافأون من قبل السوق.

التنظيم الذاتي نظام، وليس شعوراً



يُعرّف معظم علماء النفس التنظيم الذاتي بأنه كبح جماح رغباتك حتى تتمكن من السعي وراء أهداف مستقبلية أطول من الحاضر. هذا تعريف صحيح، لكنه لا يأخذ في الاعتبار أن رغباتك ليست شريرة. لقد تمت برمجتهم في السابق للبقاء على قيد الحياة في عالم لم يعد معرضاً لخطر الانقراض. يدرك عقلك أن عدم اليقين أمر خطير، وأن الجديد فرصة، وأن الخسائر هجوم شخصي. توفر الأسواق المالية جميع هذه الأنواع الثلاثة من التعزيز بوفرة.



التنظيم الذاتي هو ما يساعدك على إدارة الفرق الزمني بين الاستجابة والمحفز (الشعور/الرغبة/الفعل). إن فرق التوقيت هذا هو ما يمنحك الأفضلية (الفاصل الزمني بين المحفز والاستجابة) في عملية اتخاذ القرار.



لماذا تميل الأسواق إلى إطلاق دوافع عاطفية



يمكن أن تكون الأسواق فخاً للشراء الاندفاعي بسبب تصميمها الذي يحاكي ماكينات القمار من خلال وجود مستويات متعددة من المكافآت والتعزيز من خلال القدرة على الفوز بجائزة كبيرة. يمكن أن تخلق حركة التداول نفس الشعور الذي تشعر به عند لعب ماكينة القمار، حيث أن كل حركة تخلق الدوبامين داخل الدماغ.



يمكن ملاحظة الأنماط السلوكية للشراء الاندفاعي من خلال ما يلي:

1. "مطاردة الصفقات" لأن الشعور "بالاستبعاد" من صفقة مربحة يجعلهم يشعرون "بالضياع".



2. "استرداد الخسائر" من صفقة خاسرة بالسماح للعواطف بأن تكون المحرك لعملية صنع القرار التداولي.



3. إن "الإفراط في التداول" باعتباره تصوراً لـ "فعل شيء ما" يمنح الأفراد شعوراً بمزيد من السيطرة في السوق.



4. "تغيير تعريف الفوز" لأن الخطة الموضوعية لا تكون صالحة إلا إلى أن يخبرك السوق بخلاف ذلك.

لا "تعاقب" الأسواق الذكاء، بل تكافئ الأشخاص الذين يتسمون بالاتساق في أفعالهم. وملاحظة أخرى مهمة – السوق لا يهتم بـ "النوايا"، بل يكافئ فقط أنماط السلوك المتكررة.



الثمن الخفي للقرارات التفاعلية



إن اتخاذ القرارات نتيجة رد الفعل يبدو أمراً معقولاً في تلك اللحظة. أنت تتكيف وتستجيب للتأثيرات الجديدة، لذلك تشعر وكأنك "على اتصال" بكل ما يجري. لكن بدون أي إطار عمل للتكيف، فإنك تستخدم الارتجال كوسيلة للتعامل مع ضغوط هذه التغييرات، والضغط ليس الوقت الأمثل للأشخاص للقيام بأفضل ما لديهم في الرياضيات.



هناك قوى في مجال التمويل السلوكي تعمل على تقويض انضباطنا بشكل منهجي عندما نتخذ قرارات رد فعلية.



النفور من الخسارة



إن الألم الناتج عن فقدان شيء ما يفوق المتعة الناتجة عن الحصول على شيء ذي قيمة مماثلة، مما يعني أننا نميل إلى الاحتفاظ باستثماراتنا الخاسرة وتصفية استثماراتنا الرابحة في وقت أبكر من اللازم.



تحيز الحداثة

ما حدث للتو سيبدو وكأنه ما سيستمر في الحدوث.

تحيز التأكيد

بمجرد أن تلتزم بالاستثمار، يمكنك العثور على كمية هائلة من الأدلة لدعم قرارك والنظر إلى قراراتك كمجموعة من المعجبين.

الثقة المفرطة

بعد تحقيق الفوز عدة مرات، من المرجح أن نضع أنفسنا في فئة "خبراء الاستثمار."

على الرغم من أن ضبط النفس يساعد في التخفيف من هذه التحيزات، إلا أن وجوده لا يقضي عليها، وبالتالي، فإنها لا تزال تؤدي إلى عادات مكلفة للمستثمرين.



الصبر الاستراتيجي في مقابل التهرب من المسؤولية

عندما يفكر الناس في الصبر، فإنهم عادةً ما يتصورون عدم القيام بأي عمل. ومع ذلك، فإن التحلي بالصبر مع الانضباط ينطوي على الاستعداد الفعال، واتباع القواعد، ووضع ميزانية للمخاطر، والانتظار حتى تتوافق الظروف مع معاييرك قبل محاولة جعل السوق يؤكد صحة مشاعرك.



في عالم التداول، يشير التحلي بالصبر عادةً إلى إعطاء العوائد المركبة الوقت الكافي للتطور (وعادةً ما تتطور بطريقة مملة للغاية). التحلي بالصبر يعني أيضاً الانتظار حتى تحصل على التكوين الصحيح أو السيولة أو ملف تعريف المخاطر/المكافآت لتبرير تداولك. وأخيرًا، يتعلق الأمر بعدم الاضطرار إلى دفع "ضريبة الاندفاع" - التكلفة الإضافية المرتبطة بإجراء صفقة اندفاعية من خلال الدخول مبكرًا جدًا، أو الخروج متأخرًا جدًا، أو تغيير خطة التداول الخاصة بك في منتصف الصفقة.



ولهذا السبب فإن الأسواق التي تكافئ ضبط النفس: فبفضل اتساق خطة المرء، يمنح الاحتمالات أقصى فرصة للتطور. الاحتمالات هي أفضل ما تقدمه الأسواق من حيث العدالة.



كن متداولاً يتمتع بضبط النفس مع هذه النصائح

المتداولون الذين ينظمون أنفسهم ذاتياً:

a) يتخذون خيارات أفضل عند التنفيذ مقارنة بتوقع النتائج. عند اتخاذ القرارات؛



b) إنشاء عملية اتخاذ قرارات منظمة بدلاً من رد فعل عاطفي؛



c) وضع قواعد أو شروط لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ قرارهم قبل المخاطرة برأس المال. يحددون الشروط التي تشكل دخولاً للتداول؛ وتحت أي شروط يعتبرون الدخول غير صالح؛ وماذا يستلزم "الإنجاز"؛



d) افصلوا بين عملية تحليل القرارات وعملية التنفيذ. يحدث تحليل القرارات خلال أوقات الهدوء، بينما لا يحدث التنفيذ إلا عند استيفاء متطلبات الدخول أو التنفيذ. إذا كنت في منتصف تنفيذ صفقتك ومازلت تحاول تحليلها، فستكون كمن يحاول عبثاً إعادة تصميم منزل بينما يحدث زلزال من حوله؛



e) ستساعدك أحجام الصفقات على ضمان الحفاظ على التحكم في قراراتك. ينبغي عليك تحديد حجم صفقاتك بحيث لا تشعر بالذعر، ولكن مع الحفاظ على أهميتها الكبيرة. ينبغي أن يكون هدفك هو تقليل رد فعلك العاطفي المرتبط بتقلبات السوق الطبيعية؛



f) قم بإنشاء قائمة مرجعية عند تنفيذ عمليات التداول أو الاستثمار. كل ذلك بسبب الضغط النفسي المصاحب للعواطف الناتجة عن تنفيذ الصفقات، مما قد يتسبب في نسيان الناس للأمور الصحيحة. كل شخص يروي لنفسه ما يتذكره بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يتذكر بها الأشياء.

لا يهم حقًا ما إذا كنت تتداول مع وسيط مثل JustMarkets أو Octa أو XM، أو تدير كل شيء بنفسك. استخدم هذه النصائح، وأضف نصائحك الخاصة، وحاول دائمًا تقليل عدد القرارات المتهورة.



سيُكافأ ضبط النفس من قِبل السوق

مع أن ضبط النفس لا يضمن نجاح كل قرار. هناك حالات يكون فيها الشخص منضبطاً وناجحاً. ومع ذلك، يمكن للأسواق في بعض الأحيان أن توفر تعويضاً وافراً لأولئك الذين يتخذون قرارات متسرعة أو حمقاء.

إن المكافآت مؤقتة وغالبًا ما تحدث بطريقة صاخبة للغاية، وعادة ما تعود لتؤذيك لاحقًا. عند النظر في عدة قرارات مختلفة، يمكن أن يكون ضبط النفس ميزة قوية للغاية لأنه يقلل من عدد الأخطاء غير المقصودة التي ترتكبها، ويحافظ على المخاطر تحت السيطرة، ويمكّن استراتيجيتك - وليس عواطفك - من أن تكون القوة الدافعة وراء النتيجة.