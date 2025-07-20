سي أف آي (CFI) تحفّز الاهتمام بسوق الأسهم الأردني كفرصة استثماريّة واعدة

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الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلّي، وتعزيز دور سوق رأس المال الأردني كوجهة استثمارية واعدة وآمنة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل ضمن بيئة منظمة وآمنة، عملت شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية CFI، الرائدة عالميًّا في مجال التداول والخدمات المالية، على تعزيز ثقافة الاستثمار في سوق الأسهم الأردني (بورصة عمان) باعتباره خيارًا ذكيًا وآمنًا يوفّر للأفراد والمستثمرين الأردنيّين فرصًا ملموسة داخل بيئة منظمة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية الأردنية، وتتيح لهم الاستثمار ضمن إطار تنظيمي واضح يرسّخ حماية حقوقهم ويعزز استقرارهم المالي. اضافة اعلان





وتنسجم هذه الجهود مع حملة "من الأردن تبدأ الفُرص"، التي أطلقتها CFI لتوجيه أنظار المستثمرين إلى السوق المحلّي، وتعزيز الثقة فيه كمساحة استثماريّة قريبة وقادرة على دعم نمو الشركات المحليّة وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهميّته كعنصر رئيسي في بناء محافظ استثمارية متوازنة ومستدامة إلى جانب الأسواق العالمية.



وفي هذا السياق، قال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في CFI؛ "نؤمن أن الاستثمار الذكي لا يقل أهميّة عن الاستثمار المسؤول، وهو يبدأ من هنا، من الفرص المحلية التي نعرفها ونفهمها جيدًا. السوق الأردني يتمتّع بإمكانيّات حقيقيّة ويزخر بفرص استثمارية واعدة لم تكتشف بعد. ونحن في CFI نفتح أبواب هذا السوق أمام المستثمرين الأردنيّين بثقة وشفافية، ملتزمين بإحداث أثر إيجابي في الأسواق والمجتمعات التي نعمل بها، مع التأكيد على أهمية تبنّي عقلية استثمارية مدروسة وطويلة الأمد".



من جهته، أكّد عطوفة السيد مازن الوظائفي، المدير التنفيذي لبورصة عمّان على أهميّة الاستثمار في السوق الأردني قائلًا؛ "نُرحّب بالمبادرات التي تُسهم في تسليط الضوء على السوق المالي الأردني، وتُعزّز الوعي بأهميّة الاستثمار المحلّي. وتأتي هذه الحملة في توقيت مهم لتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن بيئة تداول منظّمة وشفافة وتتمتع بالبنية التحتية اللازمة لجذب وتنمية الاستثمارات، تشرف عليها مؤسسات رقابية قوية. كما يكتسب الاستثمار المحلّي بُعدًا استراتيجيًا إضافيًا، بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يزيد من جاذبيّة السوق الأردني، على المستويين الإقليمي والدولي، مقدّمًا تسهيلات وحوافز نوعيّة للمستثمرين من مختلف الجنسيّات، وأبرزها منح الجنسيّة الأردنيّة وفق شروط محدّدة."



كما علّق الدكتور محمد عبد الستار جرادات، نقيب شركات الخدمات المالية، على الحملة قائلا؛ "تشكّل هذه الحملة خطوة استراتيجية في مسار تفعيل السوق المالي الأردني، وتحفيز التداول المحلي ضمن بيئة منظمة ومرخصة تخضع للرقابة. وإن هذه الحملة تعكس التزامًا عمليًا لدعم السوق المحلي، وتواكب التوجهات الوطنية لتعزيز الوعي المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة. كما إن تنشيط السوق الأردني لا يُعد خيارًا تكميليًا بل ضرورة اقتصادية تدعم الشركات الوطنية وتفتح آفاقًا جديدة للشباب والمستثمرين الأفراد، الأمر الذي يعزز من مكانة الأردن كمركز مالي إقليمي واعد في ظل بيئة استثمارية جاذبة".



وتُعد حملة “من الأردن تبدأ الفرص” امتدادًا لجهود CFI المستمرّة لنشر الثقافة المالية وبناء مجتمع مالي أكثر وعيًا، وتمنح المستثمر الأردني إمكانية الوصول إلى أدوات استثمارية وطنية موثوقة، ضمن بيئة تداول حديثة، ومرخّصة، وشفافة. كما تلتزم CFI بتوفير محتوى تعليمي متخصص وندوات تدريبية مستمرة، لدعم المتداولين على اختلاف مستوى خبرتهم، وتمكينهم من اتخاذ قرارات ماليّة مستنيرة.



حول مجموعة سي أف أي المالية:

تأسست مجموعة سي أف أي المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم سي أف أي خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.



وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز سي أف أي الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس سي أف أي التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

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