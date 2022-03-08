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الثلاثاء، 08-03-2022 10:28 ص

سي أف أي تطلق تطبيقها الجديد “CFI ASE Trader” للتداول في بورصة عمان

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الوكيل الاخباري - أطلقت مجموعة سي أف أي تطبيقها الجديد "CFI ASE Trader"، والمخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب والذي يتيح لمستخدميه إمكانية تداول الاسهم المدرجة في بورصة عمان ، وتعتبر سي أف أي مزود تداول منظم عالميًا وحائزة على جوائز عالمية.

"CFI ASE Trader" هو تطبيق بديهي سهل الاستخدام، يتيح للمتداولين الوصول في الوقت الفعلي إلى الأسواق المحلية حيث يمكنهم الشراء أو البيع كما يحلو لهم، دون قيود ومع ضمان جميع حقوقهم المتعلقة بإجراءات الشركات بما في ذلك توزيعات الأرباح وانقسام الأسهم.

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سيكمل هذا التطبيق الجديد النهج المتاح حاليًا وغير المتصل بالإنترنت لتداول الأسواق المحلية وتوفير تجربة تداول كاملة من قبل وسطاءنا المتمرسين خلال ساعات التبادل.


وعلق هشام منصور وإيدواردو فاخوري، المؤسسان الإداريان لمجموعة سي أف أي، قائلان: "يزداد الطلب على التداول في بورصة عمان منذ بعض الوقت ومع نهج سي أف أي المرتكز على العميل والذي يهدف إلى توفير خبرة دائمة التحسن، لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن نطلق منتجًا يسمح بتداول من الجيل الجديد. وستقوم "CFI ASE Trader" بسد الفجوة بين مرونة التداول وبورصة عمان السريعة النمو"

وصرح لؤي عازر، الرئيس التنفيذي لشركة سي أف أي الأردن:" يشهد دمج تطبيق " CFI ASE Trader" على أفضل ما نقوم به وهو تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا. وهذه الطريقة الجديدة للتداول في السوق المحلي، المتقدمة من الناحية التكنولوجية، والتي تسهل التداول في الوقت الفعلي على الأسهم المدرجة، تشمل العديد من الفوائد بما في ذلك العمولات التنافسية، وعمليات الايداع والسحب السهلة.

 

ونحن نسهل الوصول إلى بورصة عمان ونمنحكم فرصة تداول الأسهم المفضلة لديكم بطريقة أسهل، وأفضل، وأسرع.


 




 

 


 

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