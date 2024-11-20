سي أف أي والاتحاد الأردني لكرة السلة يجدّدان شراكتهما للسنة الرابعة على التوالي

الوكيل الإخباري- جدّدت مجموعة سي أف أي المالية، المزود الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، رسميًا اتفاقية الرعاية مع الاتحاد الأردني لكرة السلة (JBF) للعام الرابع على التوالي. ويعكس هذا التعاون طويل الأمد تفاني سي أف أي لدعم تطوير كرة السلة الأردنية وتعزيز نجاح المنتخب الوطني.



وتمّ تجديد الشراكة في حفل توقيع رسمي أقيم بتاريخ 3 نوفمبر في المقر الرئيسي للاتحاد الأردني لكرة السلة في عمّان. وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة بما في ذلك السيد لؤي عازار، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سي أف أي، والسيد محمد عليان، رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، والمهندس نبيل أبو عطا، أمين سر الاتحاد، إلى جانب أساطير المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال، وممثلي الصحافة، والإعلام.



وصرّح السيد لؤي عازار، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سي أف أي، قائلاً: "يسعدنا تجديد شراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة السلة للعام الرابع على التوالي. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بالتميّز والإنجاز والتأثير الإيجابي في المجتمع، وهذه هي الأسس التي تقوم عليها مهمّة سي أف أي لتمكين الأفراد ودعم المجتمعات من خلال شراكات مؤثرة. ونحن نفخر بدعمنا لقيادة الاتحاد الأردني في مسيرته لتطوير كرة السلة في الأردن وتعزيز الثقافة الرياضية في البلاد".



وبدوره، أعرب السيد محمد عليان، رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدّمه شركة سي أف أي: "يسعدني أن أعلن عن تجديد شراكتنا مع شركة سي أف أي للسنة الرابعة على التوالي، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التداول والاستثمار. ويُعتبر التجديد لهذه الشراكة دليلًا على النجاح المتواصل في تعزيز أنشطة وبطولات الاتحاد من خلال الاستثمار والتسويق الفعّال، مما يسهم في استدامة نجاح كرة السلة الأردنية وتطوّرها".



وكجزء من هذه الاتفاقية المجددة، ستقوم شركة سي أف أي برعاية أنشطة الاتحاد الأردني لكرة السلة للموسمين القادمين، مما يضمن استمرار دعمها لبرامج الاتحاد وبطولاته ومبادراته التطويرية. ويتطلّع الاتحاد الأردني لكرة السلة وسي أف أي بحماس إلى مستقبل هذه الرياضة في الأردن، مؤكّدين أن هذه الشراكة ستلعب دورًا حيويًا في دعم استمرارية النجاح وتطوّر كرة السلة ليس فقط في الأردن بل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

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