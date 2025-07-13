سي أف أي (CFI) تستضيف قرعة الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2025-2026

وتُعد هذه القرعة محطة بارزة في مسيرة الدوري الأردني، إذ تُقام في ظل الاسم الرسمي الجديد "الدوري الأردني للمحترفين CFI"، بما يعكس الرؤية المشتركة بين الطرفين للنهوض بمستوى البطولة، وتعزيز حضورها الفني والجماهيري على المستويين المحلي والإقليمي. ولقد لاقت الفعاليّة حضورًا واسعًا من قبل ممثلين ومسؤولين من الطرفين، وممثلي الأندية المشاركة في الدوري، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية والرسميّة والمتخصّصة.
وفي هذه المناسبة، قالت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم: "أتقدم باسم سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، بجزيل الشكر والتقدير من شركة CFI للتداول المالي، على التزامها الراسخ والمستمر بدعم كرة القدم الأردنية، وتعزيز مكانتها في سجل الإنجازات الرياضية محليًا وعالميًا". وأضافت قائلة؛ "إن هذه الشراكة النوعية تمثّل نقلة محوريّة للدوري الأردني، وما هذه الخطوة إلا ترجمة فعلية لعمق هذا التعاون بيننا، وتجسيد لالتزام مشترك يُسهم في تطوير اللعبة، وخلق بيئة رياضية احترافية تواكب طموحات الأردن وشبابه".
من جانبه، أعرب لؤي عازر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيCFI ، عن اعتزازه بهذه الخطوة التي اتخذتها الشركة، قائلًا: "نحن اليوم جزء من قلب كرة القدم الأردنية، وشراكتنا مع الاتحاد الأردني لكرة القدم تنبع من قناعة متجذّرة بأن دعم هذه الرياضة يشكّل استثمارًا استراتيجيًا في شباب هذا الوطن، وفي قيمه وهويته الأردنيّة التي تتجسّد في الملاعب". وتابع قائلًا؛ "اختيارنا لاستضافة القرعة في مقر شركتنا هو تأكيد على حضورنا الفعلي في المشهد الرياضي الأردني، وإيماننا العميق بدورنا كشريك في بناء مستقبل اللعبة، بما تحمله من ثوابت وطنية وطموحات كبيرة، إلى جانب دعم حضور الأردن على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية".
وكانت CFI قد وقّعت اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، تشمل رعاية دوري المحترفين، إلى جانب دعم المنتخبات الوطنية و"النشامى" في مشواره المحلي والدولي، ومجموعة من البطولات والأنشطة المرتبطة بالارتقاء بالمشهد الكروي. وتُمثل هذه الاتفاقية أحد أبرز نماذج التعاون بين القطاع المالي والرياضي في الأردن، لما تحمله من أهداف ترمي إلى تعزيز منظومة رياضية أكثر استقرارًا واستدامة.
وتواصل مجموعة CFI مسيرتها الريادية في مجال التداول الاكتروني، مستندةً إلى خبرة طويلة وانتشار عالمي واسع. كما تضع التزامها بالشفافية والاحترافية في صميم أعمالها، واضعةً تمكين المستثمرين ودعم الاقتصادات المحلية على رأس أولوياتها، لترسخ مكانتها كشريك مالي موثوق يسهم في بناء مستقبل استثماري مستدام في الأردن والمنطقة والعالم.
حول مجموعة سي أف أي المالية:
تأسست مجموعة سي أف أي المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم سي أف أي خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.
وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز سي أف أي الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس سي أف أي التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.
لمزيد من المعلومات: www.cfi.trade
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