سي أف أي (CFI) تستضيف قرعة الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2025-2026

الوكيل الإخباري- ضمن التزامها الاستراتيجي بدعم كرة القدم الأردنية، استضافت شركة CFI، المزود الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، قرعة بطولات المحترفين لموسم 2025–2026، وذلك يوم السبت 12 تموز 2025، في مقرها الرئيسي في العاصمة عمّان، في خطوة تجسّد التفعيل العملي للشراكة الاستراتيجية الموسّعة التي تم الإعلان عنها مؤخراً مع الاتحاد الأردني لكرة القدم (JFA)، والتي أصبحت بموجبها CFI الراعي الرئيسي للدوري الأردني للمحترفين.

اضافة اعلان



وتُعد هذه القرعة محطة بارزة في مسيرة الدوري الأردني، إذ تُقام في ظل الاسم الرسمي الجديد "الدوري الأردني للمحترفين CFI"، بما يعكس الرؤية المشتركة بين الطرفين للنهوض بمستوى البطولة، وتعزيز حضورها الفني والجماهيري على المستويين المحلي والإقليمي. ولقد لاقت الفعاليّة حضورًا واسعًا من قبل ممثلين ومسؤولين من الطرفين، وممثلي الأندية المشاركة في الدوري، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية والرسميّة والمتخصّصة.