شاحنة بيك اب (MG T60) تحصد عدة جوائز

الوكيل الاخباري - يتميز تصميم شاحنة النقل الخفيف الجديدة للعلامة التجارية البريطانية المولد (MG T60) بالقوة والمتانة وبخفة الحركة.



كما أنها قادرة على العمل تحت مختلف ظروف القيادة بما في ذلك الطرق المتعرجة والوعرة وتلك التي تميل بزاوية حادة، مما يجعلها فعالة جداً للتنقل على أصعب الطرقات.



وبما أن عوامل الأمان في طرازات البيك أب كانت إحدى الإعتبارات الرئيسية خلال مراحل تطوير طراز (T60) ، استطاعت الشاحنة تحقيق اعلى درجة في تاريخ السيارات في اختبار الأصطدام (ANCAP)، وفازت بتصنيف (ANCAP Safety Rating) للسلامة من فئة الخمس نجوم، لتصبح أول شاحنة بيك أب تحصل على اللقب.



كما احتلت شاحنة البيك أب (T60) المرتبة الأولى في مسابقة شاحنات (PLA) بالإضافة الى نجاحها الباهر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث نالت جوائز تقديرية كجائزة (QCOTY) في دولة قطر كأفضل شاحنة بيك أب خفيفة.

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وحققت نتائج مبيعات مبهرة وصلت الى (20,000) الف حبه لغاية الأن من خلال الفوز في مناقصات الاساطيل للشركات والمؤسسات الكبرى في المنطقه مما يثبت تنافسية وجاذبية هذا الطراز الجديد المتعدد الاستعمالات.

ومن جهته قال حسام مرقه مدير مبيعات الأساطيل لشركة المعاصرة لتزويد المعدات _ الوكلاء الحصرين لسيارات ام جي في (الأردن) بان شاحنة بيك أب (MG T60) تمثل الطراز الأحدث في سلسلة الإطلاقات للعلامة البريطانية الأصل (MG) في فئة النقل التجاري وسيارات البكب متعددة الأغراض والقادرة على تلبية اي متطلبات مهنية، وفي النفس الوقت مناسباً كوسيلة لإختيار الأفراد الذين يتمتعون بأسلوب حياه نشط.



فبفضل مجموعتها المتقدمة والمجهزه تجهيزاً جيدا من سيارات الصالون وسيارات الدفع الرباعي، تعمل (MG) بسرعة على تغيير تصورات المشتريين الجدد للسيارات في جميع أنحاء المنطقة، لتتغلب على المنافسة، بالتصميم الجذاب والمزايا العديدة وبأسعار منافسة”.



تتوفر شاحنة النقل الخفيف طراز MG T60 بمحركين:



الأول يعمل بالبنزين بسعة 2.4 لتر بقوة تصل إلى 136 حصان وعزم دوران يصل في حده الأقصى إلى 200 نيوتن/ متر.



المحرك الثاني يعمل بالديزل بسعة 2.8 لتر مع شاحن توربيني بقوة تصل 150 حصانا وعزم دوان يصل في حده الأقصى إلى 360 نيوتن/متر.



المحركان متصلان بنظام ناقل حركة يدوي من 5 سرعات و6 سرعات على التوالي، وكلا الطرازين يأتيان بنظام دفع 4×2 و4×4، ويقدمان ما يكفي من القوة وعزم الدوران لتوفير قيادة سلسة حتى على الطرق الوعرة.



وتوفر المقصورة المزدوجة الكثير من المساحة، بحيث تتسع إلى خمسة ركاب بالغين. في المقدمة، يستفيد كل من السائق والراكب من المقاعد القابلة للتعديل بوضعيات متعددة وتكييف هواء فعال، مع توزيع الهواء بشكل مناسب على الركاب الخلفيين من خلال فتحات خلفية مخصصة للراحة التامة.

وتأتي كافة الفئات مجهزة أيضا بقفل مركزي يعمل عن بعد، ونوافذ كهربائية، ونظام صوتي مع 4 سماعات.



كما أن MG T60 مزودة قياسياً بأكياس هواء أماميه مزدوجة، ونظام مانع إغلاق الفرامل ABS، ونظام إلكتروني لتوزيع قوة الفرملة EBD ، ونظام الثبات الإلكترونيESP ، ونظام مساعد الفرملة الإلكتروني EBA ، ونظام مراقبه ضغط الإطارات، وأجهزه استشعار وقوف السيارة، ومرابط حبال داخلية وخارجية، وحواجز لحوض التحميل بالإضافة الى دعاسة جانبية مثيرة للإعجاب.

