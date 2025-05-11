شاشات ‘QLED’ من سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Quantum Dot Display’ من ‘TÜV Rheinland’

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن مجموعتها الأحدث من شاشات ‘QLED’ قد حصلت على شهادة ‘Real Quantum Dot Display’ من مؤسسة ‘TÜV Rheinland’، وهي جهة اعتماد دولية مقرّها ألمانيا. اضافة اعلان





وتؤكّد هذه الشهادة أن شاشات ‘QLED’ من سامسونج تلبّي المعايير العالمية الخاصة ببنية شاشات النقاط الكمية، ما يعزّز ريادة سامسونج في سوق أجهزة التلفاز الفاخرة.



وتؤكّد الشهادة أن أجهزة تلفاز ‘QLED’ من سامسونج تلتزم بالمعيار الدولي ‘IEC 62595-1-6’ الصادر عن اللجنة الكهروتقنية الدولية، والذي يحدّد آلية استخدام وحدة تحويل الضوء بتقنية النقاط الكمية بالتكامل مع مصادر الضوء الأزرق، وذلك ضمن مواصفات شاشات QLED المعتمدة دوليًا.



ومن ضمن إجراءات منح الشهادة، قامت مؤسسة ‘TÜV Rheinland’ بتحليل طيف الضوء الناتج عن شاشات QLED من سامسونج، وأكدت أنه يُظهر تمييزًا واضحًا بين الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، وهو مؤشر مهم على دقة الألوان. ويعود هذا التمييز إلى استخدام تقنية النقاط الكمية، في حين قد لا يكون بنفس الوضوح في الشاشات التي تستخدم مواد بديلة، والتي قد تؤدي أحيانًا إلى تداخل الألوان أو انخفاض وضوحها. وتُبرز النتائج كيف يُسهم استخدام سامسونج لتقنية النقاط الكمية في تقديم ألوان حيوية ودقيقة.



ومع حصولها على هذه الشهادة، أصبحت شاشات ‘QLED’ من سامسونج معتمدة رسميًا كأجهزة عرض تستخدم تقنية النقاط الكمومية الحقيقية، ما يُميّز منتجات سامسونج بشكل أكبر ويُعزز ثقة المستخدمين بتقنيات التلفاز الفاخرة التي تقدمها.



وقال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، تاي يونغ سون:

"تُثبت هذه الشهادة، أن شاشات ‘QLED’ من سامسونج توفّر أداءً حقيقيًا لتقنية النقاط الكمومية، وفق المعايير الدولية المعتمدة. وسنواصل دفع عجلة الابتكار وتعزيز ثقة المستخدمين، بينما نُرسّخ ريادتنا في سوق أجهزة التلفاز الفاخرة".



وتشمل الإصدارات التي حصلت على الشهادة كلًّا من سلسلة ‘Neo QLED 8K’ (QN990F، QN950F)، وسلسلة ‘Neo QLED 4K’ (QN90F، QN85F، QN80F، QN70F)، بالإضافة إلى سلسلة ‘QLED 4K’ (Q8F، Q7F، Q6F).



وتُعدّ النقاط الكمومية مواد نانوية فائقـة الدقة، أصغر بعشرات الآلاف من قُطر شعر الإنسان، وتُعرف بقدرتها على إنتاج ألوان دقيقة ونابضة بالحياة وفقًا لطول موجة الضوء. وقد أصبحت طريقة دمج هذه النقاط في لوحات العرض معيارًا أساسيًا يُعتمد عليه في تقييم مدى التطور التقني في فئة أجهزة التلفاز الفاخرة.



ومن جهة أخرى، حظيت تقنية النقاط الكمومية من سامسونج باعتراف من شركة ‘Société Générale de Surveillance SA’ (SGS)، وذلك تقديرًا لتصميمها الخالي من الكادميوم، وهو نهج يراعي الجانب البيئي من خلال الاستغناء عن استخدام الكادميوم، وهو معدن ثقيل سام يُعرف بتأثيراته الضارة على صحة الإنسان والبيئة.