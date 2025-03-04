شاشة "المملكة" في رمضان.. وجهة مفضلة للمعلنين ومحتوى يرتقي بالذائقة العامة

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الوكيل الإخباري- شهدت شاشة قناة "المملكة" خلال شهر رمضان المبارك إقبالًا واسعًا من المشاهدين والمعلنين، إذ استطاعت القناة أن تحافظ على تميزها من حيث جودة المحتوى ورزانته، مما عزز مكانتها كإحدى الوجهات الإعلامية الأكثر موثوقية وتأثيرًا في المشهد الإعلامي. اضافة اعلان





وسجلت القناة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإعلانات خلال الشهر الفضيل، في مؤشر واضح على ثقة العلامات التجارية الكبرى في "المملكة" كمنصة إعلامية تحافظ على معايير المهنية والموضوعية، هذا التوجه يعكس إدراك المعلنين لأهمية الوصول إلى جمهور نوعي يفضل المحتوى الهادف والراقي، بعيدًا عن الإثارة والطرح الاستهلاكي غير المدروس.



ويأتي هذا التميز ثمرة للاستراتيجية المدروسة التي تبنتها إدارة القناة، والتي ركزت على تفعيل دور أقسام المبيعات والتسويق والاتصال، مما أسهم في تحقيق توازن مثالي بين المحتوى الراقي والفرص الإعلانية، كما ساعدت هذه الاستراتيجية في تعزيز قدرة القناة على جذب الإعلانات دون المساس بجودة المحتوى أو التأثير على مصداقيته.



بالإضافة الى ان شاشة "المملكة" تميزت خلال رمضان ببرامج تتناول القضايا الاجتماعية والثقافية بأسلوب موضوعي ومهني، إلى جانب تغطيات إخبارية وتحليلية تواكب الأحداث المحلية والعالمية بدقة وحياد، وهذا النهج أسهم في تعزيز ولاء المشاهدين وزيادة الإقبال على متابعة برامج القناة، مما انعكس إيجابًا على أداءها الإعلامي والإعلاني.



ومع استمرار هذا النهج، يتوقع أن تواصل قناة "المملكة" ترسيخ مكانتها كوجهة إعلامية رائدة تحافظ على رقي المحتوى، وتحقق التوازن بين المهنية والاستدامة المالية من خلال استقطاب المزيد من الإعلانات ذات القيمة العالية، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الإعلام المسؤول والمتطور.