شاشة HUAWEI MateView GT بمكبر الصوت المزدوج SoundBar .. عالم جديد من الحداثة والابتكار بانتظارك

الوكيل الإخباري - اختلف سوق صناعة الألعاب الإلكترونية العالمي بعد إطلاق HUAWEI MateView GT ؛ فكل منتج جديد تطلقه هواوي تحت مظلة سلسلة"Mate" هو مرادف للجودة العالية والابتكار غير المعهود الذي تنفرد به هذه السلسلة. وتُعدّ الشاشة الجديدة - الذي ما يزال العالم منبهرًابها حتى هذه اللحظة -بالفعل إضافة نوعية للنهوض بسوق الشاشات العالمي.





جميعنا يعرف كم التعقيدات المطلوبة عند رغبتنا بضبط الصوت عند استخدام الشاشات التقليدية؛ فعلينا أولًا الدخول للقائمة والبحث بعدها في القوائم الثانوية حتى نصل لما نريد. والموضوع يتخطى كونه مهمة صعبة ومُرهقة؛ فهنالك احتمالية الضغط على زر خاطئ أثناء البحث. أمّا مع شاشة HUAWEI MateView GT فهذه ليست مشكلة على الإطلاق، وذلك لوجود مكبر الصوت المزدوج SoundBar المبتكر والمتكامل، والموجود في قاعدة الشاشة مع أزرار لضبط الصوت يمكن الوصول إليها بكل سهولة عند الحاجة.



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بإمكان مستخدمي شاشة GTHUAWEI MateView تعديل مستوى الصوت باستخدام لمسة اصبع واحد فقط





تعرَّف معنا على الأسباب التي ستجعلك من عشاق مكبر الصوت المزدوج SoundBar في شاشة هواوي الجديدة:





مكبر صوت مزدوج SoundBar متكامل يوفّر لك كل ما تحتاجه





على عكس تصاميم الشاشات التقليدية، فإنَّ منتج HUAWEI MateView GT مزوَّد بمكبر صوت مزدوج SoundBarيتواجد في قاعدته، ممّا يشكّل تصميمًا متجانسًا ومتكاملًا يوفّر الدعم الذي تحتاجه الشاشة. ويتميّز مكبر الصوت بنهاياتٍ زاهية الألوان تبدو للوهلة الأولى كلوحةٍ فنية، بالإضافة لمكبريْ صوت بتردد كامل يغطيان الجهة اليمنى واليسرى لمدى 2.0. ويحتوي مكبر الصوت المزدوج SoundBar على شبكة حماية راقية لإضافة لمسة جمالية رائعة للشاشة التي تأتي بمقاس 34 بوصة وتنتج أصواتًا عالية الوضوح والدقة وواسعة المدى. وبالإضافة لكل ما سبق، فإنَّ هذا التصميم المتكامل يقلّل من الفجوات التي من الممكن أن تؤثر على جودة الصوت، ممّا يسمح للصوت بالخروج بوضوح ودقة أعلى.





وكما عوّدتنا هواوي، فإنَّ مكبر الصوت المزدوج SoundBar قادر بشكلٍ تام على تقديم مؤثرات صوتية واضحة وذكية ومذهلة، تعد مناسبة جدًا لخلق أجواء من الحماس والإثارة لمحبي الألعاب وعشاق الأفلام. وتبدو شاشة العرض بمقاس 34 بوصة وكأنها عائمةً بين الأمواج الصوتية، ناقلةً المستخدم لقلب الحدث مع صوتيات مفعمة بالحياة.





مؤشرات صوت مضيئة تعمل باللمس





من الأشياء المميزة التي أضافتها شاشة HUAWEI MateView GT لتبسيط واجهة المنتج هو تغييرها الكلّي لقائمة التحكم بالصوت لتبدو مختلفةً عن باقي الشاشات التقليدية؛ وذلك من خلال تضمينها لواجهة تحكم بالصوت بخاصية اللمس على مكبر الصوت المدمج SoundBar، ممّا يمنح المستخدمين طريقةً ذكية وسهلة للتحكم بمستوى الصوت. ويتواجد على الواجهة مؤشرات صوت مضيئة تعمل بتقنية اللمس لتمنح المستخدمين طريقة سهلة لتغيير مستويات الصوت. وهذا المزيج المميز من الخدمات يضاعف من المرونة والتفاعل في جهاز HUAWEI MateView GT، ممّا يجعله تجربة أكثر تميزًا. ويستطيع المستخدمون النقر مرتين على المؤشرات لكتم الصوت والتمتُّع بلحظاتٍ من الهدوء. وتضيف هذه الخاصية جماليةً إضافية لخاصية الإضاءة التي تعكس الجودة القصوى لهذه الشاشة الفريدة من نوعها.







مجموعة مذهلة من المؤثرات تلّبي احتياجاتك الخاصة بالإضاءة





يعتبر محترفو الألعاب الإلكترونية شاشة HUAWEI MateView GT شريكًا لهم لخلق الأجواء الخاصة باللعب. فالسر يكمن فيمعالجRGB الذي يستطيع تحليل 36 نوعًا مستقلًا من القنوات الضوئية. ويستطيع المستخدمون استخدام القائمة المبنية داخل الشاشة (OSD) لتخصيص لائحة RGB وجعلها تعرض مؤثراتها الثمانية.





وعند استخدام الشاشة، يستطيع المستخدمون اختيار مؤثر الإضاءة الذي يُكمل السيناريوهات المتنوعة والمؤثرات الصوتية الخاصة باللعبة التي يلعبونها؛ وذلك لخلق تجربة عنواها الإثارة والحماس. على سبيل المثال، إذا كان أحد المستخدمين يلعب لعبة إلكترونية تضعه في جو من الرهبة والغموض، يستطيع ضبط لائحة الألوان لبيان تدرجات من اللون الرمادي لإضافة مزيدٍ من العتمة والألوان الباهتة. إنها تجربة فريدة من نوعها بالفعل!







إنتصميم مكبر الصوت المزدوج SoundBar الموجود في شاشة HUAWEI MateView GT هو نتاج تفكير عميق وإبداعي ومفاهيم تصميم سابقة لعصرها. فبدءًا من شريط الضوء المدعوم بتقنية اللمس وصولًا للإضاءة التي تستشعر المحيط؛ كل تفصيل في هذه الشاشة يحكي قصة منتج فاق جميع التوقعات، ويستحق أن يكون ضمن سلسلة "Mate" عالية الجودة التي تقدمها هواوي للعالم أجمع بكل ابتكارٍ واحترافية.









تتوفر شاشة HUAWEI MateView GT حاليًا في الأردن باللون الأسود، وبسعر 469 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، فلا تتردد بالحصول عليها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-mateview-gt

أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-mateview-gt-ar/

أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.