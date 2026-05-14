شاشتك، لعينيك فقط: شاشة الخصوصية في جهاز Galaxy S26 Ultra تحمي معلوماتك من أعين المتطفلين

الوكيل الإخباري- عمان، الأردن – 14 أيار 2026: كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إنجازٍ تقني بارز في مجال الأجهزة المحمولة مع إطلاق جهازها الأحدث Galaxy S26 Ultra، أول شاشة الخصوصية Privacy Display المثبتة في جهاز محمول على مستوى العالم. وتتجاوز هذه التقنية المفهوم التقليدي لحلول الخصوصية السابقة التي تشمل البرمجيات ولصاقات حماية الشاشة. فبفضل هندستها المدروسة للحماية البصرية المباشرة ضمن بنية البكسلات داخل الشاشة، تقدم سامسونج مفهوماً جديداً للخصوصية يرتقي بمعايير الابتكار في القطاع.



ويمثل هذا الابتكار نقلةً نوعية في عالم صناعة الأجهزة المحمولة، حيث يقدّم جهاز Galaxy S26 Ultra حلاً دائماً وسلساً لأحد أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المستخدمون على مستوى العالم، وهو الحاجة إلى خصوصية مرنة تضمن عمل باقي المزايا في الأجهزة بسلاسة كاملة. ومن خلال تزويد المكونات المادية الداخلية للجهاز بتقنية Privacy Display للمرة الأولى عالمياً، تُحوّل سامسونج مفهوم الخصوصية من مجرد إضافة اختيارية إلى كونها تقنية ميزة أساسية في الجهاز تقوم على هندسة متقدمة وموثوقة.



خصوصية عالية في الوقت المناسب

تعدّ مشكلة التطفّل البصري تحدياً متنامياً لمستخدمي الأجهزة المحمولة، لا سيما في الأماكن المزدحمة مثل وسائط النقل أو في المصاعد والمقاهي والصالات الرياضة. وسواء كان المستخدمون يدخلون الرقم السري لحساباتهم المصرفية، أو يكتبون رسالة عمل سرية، أو يتصفحون الصور الشخصية، يضمن جهاز Galaxy S26 Ultra خصوصية المحتوى المعروض على الشاشة وإتاحة رؤيتها لهم فقط.



وتعتمد تقنية Privacy Display على بنية دقيقة تُعرف باسم Black Matrix، التي تتحكم في مسار الضوء على مستوى البكسل الواحد لتوفر حماية شاملة من الجهات الأربع، اليسار واليمين والأعلى والأسفل. وبالتالي، تبقى الشاشة واضحة تماماً عند النظر إليها مباشرةً من الأمام، بينما تتلاشى الرؤية بالنسبة لأعين المتطفلين المحيطين بالمستخدمين. والأهم أن هذه التقنية تندمج في بنية الشاشة نفسها، مما يضمن بقاء الحماية فعّالة حتى عند تدوير الهاتف واستخدامه في الوضع الأفقي.





رأي الخبراء: استخدام يومي أكثر سلاسة

أشاد خبراء التقنية بميّزة الحماية المدمجة الجديدة من سامسونج لما تقدّمه من حلول عملية تعالج التحديات الواقعية التي يواجهها المستخدمون يومياً.



خصوصية تتكيّف مع مختلف حالات الاستخدام

صُممت تقنية Privacy Display الأولى من نوعها في جهاز Galaxy S26 Ultra لتنسجم بسلاسة مع إيقاع الحياة اليومية، مما يعزز من سلاسة الاستخدام اليومي:

⦁خصوصية عالية في وسائط النقل المزدحمة: سواء كان المستخدمون على متن المترو في ساعة الذروة أو داخل مصعدٍ مزدحم، يتيح هذا الخيار لهم تفعيل وضع الحماية القصوى للخصوصية مع إبقاء المحتوى مرئياً بوضوح له فقط، بينما لا يرى الشخص المجاور سوى شاشة داكنة بالكامل.

⦁أمان تلقائي للتطبيقات المصرفية: يمكن ضبط الشاشة لتفعيل وضع الخصوصية تلقائياً فور فتح تطبيق مصرفي أو عند الوصول إلى شاشة القفل، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان والراحة أثناء استخدام الهاتف في المقاهي أو الأماكن العامة. كما يمتلك المستخدمون تحكماً كاملاً بآلية تفعيل هذه الميزة وتوقيتها.



⦁جودة بصرية مفعمة بالحيوية للحظات المشتركة: على عكس الإضافات أو لصاقات الحماية التي تقلل من سطوع الشاشة أو تسبب تشوّه الألوان، تحافظ هذه التقنية المدمجة على غنى الألوان ودقة التفاصيل المعروضة، وتبقى فعّالة حتى في وضع العرض الأفقي، مما يتيح مشاركة مقطع فيديو مع صديق مع إبقاء أعين المتطفلين بعيداً.



ميزة جديدة ترتقي بمعايير الأمان

يرتقي جهاز Galaxy S26 Ultra بمفهوم الأمان في الأجهزة الذكية، إذ يؤكد أن حماية المستخدم أصبحت مطلباً أساسياً في كل جهاز. فمن خلال اعتماد منظومة حماية قائمة على المكونات المادية في بنيته التقنية، يعزز جهازGalaxy S26 Ultra معايير الأمان الرقمي. وبهذا الابتكار، تواصل سامسونج توسيع حدود الابتكار ورسم ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا الذكية.