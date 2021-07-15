الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

رئيس مجلس النواب: القدس والقضية الفلسطينية مكون ثابت في الدولة الأردنية

'ذبحتونا' تستنكر التعليم الوجاهي بالمدارس الخاصة فقط

الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات انسانية الى غزة

إعطاء المطعوم دون موعد مسبق قريباً

وزير التربية: نتائج التوجيهي خلال 4 أسابيع

البسطات والعربات بين الرزق وإنفاذ القانون

دودين: مستمرون بفتح القطاعات بالكامل مع بداية أيلول

بتوجيهات ملكية .. الحكومة تصرف رواتب ودعم مالي قبل العيد

العمل: التفتيش على منشآت القطاع الخاص خلال عطلة العيد

عاجل

الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

الخميس، 15-07-2021 10:18 ص

شاليهات حصرية فاخرة إضافة جديدة لنادي سرايا العقبة الشاطئي

_DSC5451


الوكيل الاخباري - تأتي الشاليهات الحصرية الفاخرة والمريحة كإضافة جديدة ومميزة من إيجل هيلز الاردن لنادي سرايا العقبة الشاطئي، وتعتبر إحدى أهم مكوناته العصرية الحديثة والأساسية حيث صممت الشاليهات بمساحات مختلفه ابتداءا من 85 متر مربع، وتأتي مخدومة ومجهزه بالكامل للزوار والسياح وعائلاتهم للإقامة فيها لمدة ليلة أو أكثر.

تتميز الشاليهات بموقعها الاستراتيجي واطلالاتها الرائعه على برك السباحه وبحيرة سرايا العقبة الشاطئيه.

اضافة اعلان



حيث تعتبر امتدادا لنادي سرايا العقبة الشاطئي أحد مكونات مشروع سرايا العقبة الذي عكفت على تطويره شركة إيجل هيلز الأردن، المطور العقاري الأكبر في المملكة، ليكون وجهة ترفيهية سياحية ممتدة على شاطئ البحر الأحمر بمساحه تتجاوز 634,000 متر مربع في قلب مدينة العقبة.

يقع نادي سرايا العقبة الشاطئي على مقربة من بقية المواقع السكنية والمرافق الترفيهية والسياحية في محيط مشروع سرايا العقبة ويمكن الوصول إليه بعدة طرق منها التاكسي المائي، لاعطاء الزائر فرصه فريدة للتمتع بإطلالات شاطئية جذابة طوال فترة إقامته.

يحتوي النادي على برك سباحة مجهزة بأعلى وسائل الأمن والسلامة للاستمتاع بالسباحة والجلوس في أجواء تسودها الراحة بين أشجار النخيل حيث الخدمة عالمية المستوى وبأعلى المعايير، إلى جانب وجود مرافق خاصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الآسرة ومرافق مخصصة للأطفال تتميز بوجود منطقة العاب آمنة تمكنهم من قضاء أوقاتهم فيها وممارسة أنشطة متنوعة ومسلية بجانب الشاطئ ويضاف إلى ذلك مسبح الأطفال المجهز بكادر من المنقذين المتخصصين ومناطق خاصة للعب الترامبولين على البرك المائية، وأخرى للاستمتاع بالأراجيح.
كما يوفر النادي صالة رياضية متطورة ومجهزة بأحدث وأرقى المعدات بالاضافه للدراجات المائية ومدرج ترفيهي مكشوف للمناسبات يقع في محيط النادي ويأتي بقدرة استيعابية تصل إلى 800 شخص. إلى جانب ذلك يتميز بوجود قائمة متنوعة من الأطباق العالمية تلبي الأذواق الرفيعة لزائريها.

 



ويذكر أن إدارة عملية التشغيل للنادي تتم من قبل فندق المنارة، أحد فنادق لاكشري كولكشن والذي يتم تشغيله من قبل فندق الماريوت.

تفخر إيجل هيلز كمطور عقاري عصري وحضاري بمشاريعها التي يتم إنجازها وتسليمها لمالكيها، ضمن رؤية ورسالة تعكس واقعًا ملموسًا ونموذجًا يحتذى به بالتزامه وإنجازاته التي يسطرها ومشاريعه ذات الجودة العالية التي لا جدال فيها على الدوام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

افتتاح مسجد شركة البوتاس العربية في غور الصافي بعد تجديده وتحديث مرافقه

fff

المهندس أبو هديب يزور شركة النميرة في غور الصافي ويؤكد أهمية إيجاد قنوات تسويقية متنوعة لمنتجاتها

Bowen & Danning - Urban Mobility 2

مجموعة هيونداي موتور وكلية رود آيلاند للتصميم تطلقان تعاوناً مشتركاً لبحث مستقبل المدن

16,July_Fara_Creat_image_Orange_14-07-2021

هواوي ترتقي بقطاع الأساور الذكية والأجهزة القابلة للارتداء من خلال HUAWEI Band 6

WhatsApp Image 2019-03-22 at 11.43.12 PM

رئيس جامعة الأميرة سمية: نعمل على التوسع العمودي في برامج الماجستير والدكتوراه

image002

سامسونج تكشف عن شرائح جديدة لتحسين الجيل القادم لمحفظة شبكات النفاذ الراديوية من الجيل الخامس

أخبار متعلقة
pic1

سرايا العقبة ووتربارك تفتح أبوابها رسمياً أمام الضيوف

WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.15.21 PM

بعد زيارة ولي العهد لمشروع سرايا العقبة..إيجل هيلز تعلن عن إطلاق فندق ومنتجع ويستن سرايا العقبة

1-Aerial_TEST

سرايا العقبة ووتربارك تستقبل الضيوف رسمياً اعتباراً من3 يوليو