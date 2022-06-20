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الإثنين، 20-06-2022 10:38 ص

شاهر الجبور الرابح بـ ثالث سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير

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الوكيل الإخباري - من أمام معارض الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات MG الأردن ، قام نائب المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري بتسليم مفاتيح سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة للرابح الثالث السيد شاهر محمود مذهان الجبور  ضمن احتفالات أبشر بعيدها الثالث والتي تقدم لعملائها 10 سيارات لـ 10 رابحين نوع MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة من خلال سحب شهري على أرقام بطاقات أبشر .


و صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير  " بأننا مستمرون معكم ببرنامج المكآفات أبشر وباقي 7 سيارات ضمن الحملة بواقع سيارة شهرياً وحتى نهاية العام الحالي".
 

وأضاف " أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات أول شركة في الشرق الأوسط تطلق برنامج مكافآت للمحروقات حيث يقوم مستخدم بطاقة أبشر بتجميع نقاط مقابل مشترياتهِ من المحروقات بالمحطات وإستبدالها بالهدايا بالإضافة الى حصولهِ على خصومات خاصة عند إبراز بطاقة أبشر لدى قائمة شركاء أبشر المعلن عنهم بالموقع الالكتروني او على تطبيق محطات المناصير ، وأكد على استمرارية إستخدام بطاقة أبشر عند تعبئة الوقود بمحطات المناصير والعديد من الهدايا والجوائز بإنتظاركم".


وقد صرح مدير التسويق وتطوير الاعمال للشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارات MG الأردن السيد عمار الجعبري نجاح سيارات MG بالأردن يعود الى عدة عوامل أهمها معرفة احتياج العملاء و السوق بالاضافة الى تقديم أفضل ما توصل اليه التكنولوجيا بسيارات بأسعار معقولة فضلاً الى العديد من الاضافات ووسائل الأمان ، ونحن بـ  MG الأردن من اوائل الشركات التي تقدم كفالة 6 سنوات او 200 الف كيلو  بالاضافة الى صيانة 6 سنوات أيضاً.


وأضاف الجعبري " اننا سعيدون بالشراكة مع المناصير للزيوت والمحروقات والتعاون بحملة ابشر بالسيارات التي أتاحت 10 سيارات لـ 10 رابحين بتجربة سيارات MG واتساع قاعدة عملاء شركة MG"


ألف مبروك للرابح الثالث السيد شاهر محمود الجبور   وهو من سكان الزرقاء وهو عميل للشركة ويستخدم بطاقة أبشر منذ سنتين بحكم عمله.


ممكن انت تكون انت الرابح الرابح وبالتوفيق للجميع بالسحب القادم يوم الأربعاء الموافق 06/07/2022 وذلك عن حركات تعبئة شهر حزيران الحالي.

 
نذكر انه يجب على العميل إستخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير او المحطات التابعة لها ، ونؤكد  على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية ، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصير ، فقط يجب تفعيل البطاقة  قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها من خلال  زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.mgc-gas.jo أو تطبيق محطات المناصير على الهواتف الذكية وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم ‪0797803780‬.

 

* الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 4971

*تطبق الشروط والأحكام.

للمزيد من المعلومات عن الحملة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة التالي:
https://bit.ly/35IgoRu


لمشاهدة فيديو تسليم السيارة للرابح من خلال:

اضافة اعلان

https://fb.watch/dKXTEnVWqW/ 

أبشر... فيكم بتكبر وبتفتخر.

 

 









 




 

 


 

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