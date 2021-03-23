شراكة استراتيجية بعيدة المدى بين السوق المفتوح واستيكو

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة السوق المفتوح للإعلانات المبوبة (OpenSooq) وشركة أستيكو لإدارة العقارات (Asteco Levant Property Management)، عن توقيعهما شراكة استراتيجية بعيدة المدى بهدف بيع وتسويق العقارات، وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة السوق المفتوح عَدِيّ السلامين، والرئيس التنفيذي لشركة استيكو حسين الصفدي، استكمالاً للدور الريادي لكلا الشركتين في مجال دعم قطاع العقارات وبيعها في الشرق الأوسط، واسكشافاً للمزيد من الفرص الاستثمارية في أسواق العقارات التجارية والسكنية في المنطقة، وتعزيزاً لعلاقات كلا الشركتين وزيادة حجم التقارب بينهما.

هدف الاستراتيجية

اضافة اعلان



تعكس الشراكة ما بين السوق المفتوح #1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأستيكو أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط، أنموذجاً للتوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة، ومزجاً للخبرات الإقليمية والعالمية الطويلة، ما يعني نمواً وتوسعاً في الخيارات المتاحة، ودخولاً من أوسع الأبواب للسوق الناضج، وتوجيهاً أفضل للمستثمرين في كافة القطاعات العقارية؛ لخدمة القاعدة الكبيرة والمتنوعة من عملاء أستيكو، وتوفير منصة للوصول، ومما لا شك فيه أن تعاون الشركتين من شأنه أن يعزز مكانتهما وسمعتهما لتقديم الاستشارات والخدمات العقارية وفق أعلى المستويات العالمية.

شركة أستيكو



تأسست شركة أستيكو لإدارة العقارات في دبي عام 1985، وتضمّ أكثر من 200 موظفٍ، وهي إحدى أكبر شركات إدارة العقارات في الإمارات المتحدة، تتركز عمليات الشركة في دبي، ولها عدة مكاتب في: أبوظبي والعين والشارقة، وفي البحرين، والسعودية وقطر والأردن، وتتركّز خدماتها في التأجير والمبيعات التجارية والسكنية، وتقديم الاستشارات العقارية الاستراتيجية، وإعداد دراسات جدوى وتقييمات عقارية، وإدارة وتسويق العقارات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث والاستثمارات العقارية.



شركة السوق المفتوح



تأسست شركة السوق المفتوح خلال عام 2008، وتم الاستثمار بها من قبل مجموعة iMENA خلال عام 2012، تمثل اليوم واحدة أهم الشركات الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة، حيث تعمل الشركة ممثلةً بالإدارة والموظفين -160 موظفاً- باستمرار على بذل أقصى الجهود من أجل النمو والازدهار، والتوسع والانتشار على نطاق واسع.نضيف أيضاً إلى أنّ تطبيق السوق المفتوح يصنّف ضمن أفضل التطبيقات المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني، إذ حاز على إعجاب شريحة واسعة من المستخدمين والزوار، فوصلت نسبة تحميله إلى ما يزيد عن 2 مليون خلال عام واحد فقط.



يسعى العاملون في مجال العقارات سواء المستثمرين أو التجار أو الأفراد، للبحث عن أفضل الوسائل والطرق التسويقية التي تمكّنهم من الوصول إلى أهدافهم، ومن الشركات التي تمكّنت من إثبات نفسها واحتلّت المرتبة الأولى في هذا المضمار شركة السوق المفتوح، التي استطاعت كسر كل عقبة في عملية التواصل بين المُعلن والمُشتري أو الباحث عن عقار، وجعلت أمر الوصول إلى الفئات المستهدفة سهلاً وخلال وقت قياسي دون مجهود يذكر، وتبنّت الشركة نهج دراسة السوق واحتياجات الأفراد الفعلية، من أجل تلبية كافة متطلبات المستخدمين بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.



