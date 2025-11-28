الجمعة 2025-11-28 04:19 م

شراكة استراتيجية بين The Domain و aries ai للارتقاء بتجربة الضيوف في الأردن

الجمعة، 28-11-2025 03:09 م
الوكيل الإخباري-   وقّعت شركة (The Domain) اتفاقية تعاون مشترك مع شركة aries ai، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من خبرات الطرفين وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في مجال إدارة وتنفيذ الفعاليات في الأردن.اضافة اعلان


وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من السيدة سارة ديباجه رئيسة شركة The Domain، والسيد أحمد عبيدات رئيس شركة aries ai، حيث تم التأكيد على أهمية هذا التعاون في تطوير آليات العمل ورفع مستوى تجربة الضيوف وفق أحدث المعايير العالمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة aries ai بتقديم خدماتها المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وقياس مستوى رضا العملاء من خلال aries reach، وكيل الذكاء الاصطناعي للتقييمات والآراء، في حين تتولى شركة The Domain تنفيذ فعاليات متنوعة في مختلف مناطق المملكة، مستفيدة من خبرتها الواسعة في إدارة وتنظيم الأحداث وتجارب الضيوف.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص شركة The Domain على المحافظة على أفضل تجربة ممكنة لضيوفها، والعمل على الاستفادة من التغذية الراجعة بشكل فعّال، حيث تم تفعيل نظام التغذية الراجعة الفورية الذي يتيح قياس تقييمات وآراء الحضور بشكل مباشر، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء بشكل مستمر.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو الابتكار في قطاع الفعاليات، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين التكنولوجيا الحديثة والخبرة العملية في تقديم تجارب استثنائية للجمهور.


Image1_1120252815932978246662.jpg
Image2_1120252815932978246662.jpg
Image3_1120252815932978246662.jpg
Image4_1120252815932978246662.jpg
 
 


