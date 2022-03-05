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السبت، 05-03-2022 09:38 ص

على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقّلة MWC 2022

شراكة استراتيجية تجمع زين الأردن وانفوبيب لتقديم حلول تقنية مبتكرة في الأردن

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الوكيل الاخباري - ضمن خططها التوسعية للتحوّل الرقمي وتقديم أحدث الخدمات وحلول الأعمال الرقمية؛ وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية مع انفوبيب، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الاتصالات السحابية، لتقوم انفوبيب من خلالها بتوفير حلول تقنية ورقمية تعتمد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء.

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وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلّة MWC 2022، الذي يُعقد في مدينة برشلونة في الفترة الممتدة بيت 28 شباط ولغاية 3 آذار من العام الحالي، حيث وقعها عن شركة زين الأردن الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة انفوبيب رئيسها التنفيذي سيلفيو كوتيك.

 

وستُوفّر منصة انفوبيب لشركة زين منصة موحّدة تشمل روبوت محادثة مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومصمم لمحاكاة التواصل البشري، ومركز اتصال سحابي رقمي ونظام متكامل لخدمة العملاء بشكل متطوّر، الأمر الذي سيتيح لشركة زين طرح وتوفير حلول اتصالات متقدّمة للارتقاء بتجربة العملاء الرقمية الاستثنائية والسلسة عبر كافة القنوات المتعددة التي تستخدمها الشركة لخدمة عملائها، مثل تطبيقات الرسائل القصيرة والصوت والبريد الإلكتروني وتطبيقات المحادثة الحديثة، كما ستتيح زين عبر هذه الخدمة لزبائنها من قطاع الأعمال في الأردن إمكانية التعرّف على احتياجات العملاء وتقديم ردود دقيقة على استفساراتهم مباشرةّ بشكل آمن وبوقت أقصر عبر منصة اتصال سحابية موحّدة ومتكاملة، تعمل على أتمتة وتوثيق بيانات العملاء.

 

وترسّخ هذه الشراكة ريادة شركة زين لسوق الاتصالات وحلول الأعمال والخدمات الرقمية، وخبرة انفوبيب العالمية الواسعة في ابتكار حلول متعددة لقنوات الاتصال الرقمي، وذلك عبر تفعيل منصة انفوبيب الكاملة للخدمات السحابية وطرحها للسوق المحلي لمساعدة الشركات في قطاعات مختلفة على التحول الرقمي، بهدف تحسين التجربة الرقمية بشكل تفاعلي وغير منقطع وعبر قنوات اتصال متاحة ومنتشرة تستخدم بشكل يومي.

 

وقد أثبتت حلول انفوبيب نجاحاً عالمياً مع الشركات حول العالم، وأيضاً من خلال شراكات استراتيجية مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما دفع زين لاختيار منصة انفوبيب وضم حلولها السحابية إلى باقة خدمات "زين أعمال" وإعادة طرحها للسوق المحلي الأردني تحت علامة زين الأردن التجارية.

 

وتأتي هذه الشراكة من جانب شركة زين الأردن لتعزيز دور الشركة ورؤيتها في التحوّل الرقمي، لتواصل دورها الطليعي في إطلاق ونشر المزيد من الحلول والخدمات المُبتكرة التي تواكب التطورات وآخر الابتكارات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وبما يلبي تطلعات زبائنها من أفراد ومؤسسات، لتواصل زين ريادتها في سوق الاتصالات وحلول الأعمال في الأردن.

 

وختم سيلفيو كوتيك ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفوبيب "يشرفنا أن يتم اختيارنا من قبل شركة زين واختيار منصة انفوبيب الكاملة للاتصالات السحابية لربط العلامات التجارية في الأردن بعملائها بعد أن أصبحت التفاعلات عن بُعد هي القاعدة في حوسبة المؤسسات ونحن نتطلع إلى شراكة ناجحة وطويلة الأمد بين زين وانفوبيب "




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