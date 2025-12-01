شراكة استراتيجية تجمع "زين كاش" و"بترا رايد"

الوكيل الإخباري- في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الأردن، وقّعت شركة زين كاش اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق النقل الأردني بترا رايد (Petra Ride)، تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية الرقمية اليومية لسائقي التطبيق وتمنحهم تجربة مالية رقمية أكثر سلاسة وأماناً.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام زين كاش الراسخ بدعم الابتكار والتحول الرقمي وتوسيع شبكة شركائها ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، وبما يسهم في بناء بيئة مالية رقمية أكثر مرونة واستدامة تواكب أهداف الأردن نحو التحول إلى اقتصاد رقمي متقدم، كما وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع استراتيجية زين كاش الرامية إلى توسيع نِطاق الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي والمساهمة في بناء مجتمع رقمي أكثر شمولاً واستدامة، وتمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان.



وبموجب هذه الشراكة سيتم إنشاء حساب مؤسسي خاص بتطبيق (بترا رايد) على محفظة زين كاش يُستخدم للتحويلات الخاصة بالسائقين بشكل لحظي، وفتح محافظ إلكترونية تمكّنهم من الوصول إلى حساباتهم وإتمام معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، بالإضافة إلى إدراج قسائم (بترا رايد) الشرائية على تطبيق زين كاش ليتمكّن مستخدمو زين كاش من شرائها واستخدامها مباشرة عبر التطبيق.