شراكة بين المركزية وجمعية المسؤولية الجماعية الخيرية لتأهيل الشباب وتعزيز فرص التوظيف في مجال تصليح السيارات وصيانتها

الوكيل الإخباري- أبرمت مجموعة المركزية وجمعية المسؤولية الجماعية الخيرية شراكة لإطلاق برنامج تدريب مهني متخصص في تصليح السيارات وصيانتها بهدف تأهيل الشباب من الجنسين المستفيدين من برامج الجمعية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، بما يدعم فرصهم في بناء سبل عيش مستدامة.

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وقّع مذكرة التفاهم عن المركزية مديرها التنفيذي نديم حداد، وعن الجمعية رئيستها ومديرتها التنفيذية أماندا لين، في خطوة تجسد التزام الطرفين ببناء شراكات تُسهم في تنمية المهارات المهنية وتمكين الأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا.



وتنطلق الشراكة ببرنامج تجريبي لمدة شهر واحد يضم سبعة متدربين ومتدربات، ويجمع بين الجلسات النظرية والتطبيق العملي داخل مرافق المركزية، بما يتيح لهم اكتساب خبرات ميدانية في بيئة عمل احترافية. ويشمل البرنامج تقييمًا لمستوى المشاركين في ختامه، إلى جانب منحهم شهادات إتمام، تمهيدًا لدراسة توسيع المبادرة واستقبال دفعات جديدة استنادًا إلى نتائج المرحلة الأولى.



وتعليقًا على ذلك، قال نديم حداد: "تعكس هذه الشراكة إيماننا في مجموعة المركزية بأن تمكين الشباب يبدأ من إتاحة فرص تدريب حقيقية ومنظمة تزوّدهم بالمهارات العملية والانضباط المهني الذي يتطلبه سوق العمل. وعبر توظيف خبرات فرقنا الفنية ومرافقنا التدريبية لتقديم جلسات نظرية وتطبيقية في بيئة عمل احترافية، فإننا نسعى إلى الإسهام في بناء كفاءات محلية مؤهلة، وتعزيز فرص الشباب في دخول سوق العمل، بما ينسجم مع التزام المركزية بالمسؤولية المجتمعية وتطوير مستقبل قطاع السيارات في الأردن".