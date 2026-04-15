شراكة بين تكية أم علي وأوكسفام لتعزيز الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري- وقّعت تكية أم علي ومنظمة أوكسفام اتفاقية شراكة لدعم الجهود المستمرة في مجال الأمن الغذائي، من خلال توفير 4,000 طرد غذائي جاهز للتوزيع، مقدّمة كتبرع عيني.

وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بالاستجابة للاحتياجات الملحّة عبر تدخلات عملية على أرض الواقع، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية المتزايدة التي تواجهها الأسر الأردنية والفلسطينية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة.



وسيتم تنفيذ عمليات التوزيع وفق خطة محددة تمتد على مدار شهر نيسان، وتشمل عدة محافظات في مختلف أنحاء المملكة، بما يضمن وصول الطرود الغذائية إلى الأسر المستحقة ضمن جدول زمني واضح، من خلال شبكة شركاء تكية أم علي من الجمعيات المحلية، مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة.



وقال المدير العام لتكية أم علي، السيد سامر بلقر: "تعكس هذه الشراكة أهمية تكامل الجهود مع شركائنا في العمل الإنساني، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز قدرتنا للوصول إلى الأسر الأكثر حاجة بطريقة منظمة وفعّالة، مؤكدًاحرص تكية أم علي على تنفيذ تدخلات تستند إلى تقييم دقيق للاحتياجات، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى المجتمعات."



وكجزء من هذه الشراكة، يشارك فريق أوكسفام في عمليات التوزيع، بما يعزز نهج العمل المشترك الذي يتجاوز تقديم الدعم ليشمل التواجد والمساهمة الفاعلة على أرض الواقع، ويساهم في بناء الثقة وتعزيز الروابط مع المجتمعات المستفيدة.



وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون الذي يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحضور الميداني، بما يساهم في إيصال الدعم إلى الأسر المستحقة بكفاءة، مع الحفاظ على التركيز على الأثر الحقيقي على مستوى المجتمعات، خصوصًا في دعم صمود الأسر الأردنية والفلسطينية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية المتزايدة.



وقال ديمتري ميدليف، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في الأردن: "تعكس هذه الشراكة التزام أوكسفام بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في الأردن. ومن خلال هذا التعاون مع تكية أم علي، نعمل على ضمان وصول الدعم بشكل فعّال وكريم، بما يستجيب للاحتياجات الملحّة ويساهم في تعزيز صمود المجتمعات."



وتسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن الغذائي على المدى القريب، كما تدعم على المدى الأبعد استقرار الأسر وتمكينها من تجاوز الأزمات المتكررة، من خلال توفير دعم موثوق ومنتظم يخفف من انعدام الأمن الغذائي ويعزز قدرة المجتمعات على الصمود.