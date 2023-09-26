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الثلاثاء، 26-09-2023 02:14 م

شراكة بين "فيزا" و"M2P" للتكنولوجيا المالية لتقديم تجربة إصدار سلسة ومتكاملة من خلال برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا"

Leila Serhan Visa's SVP and Group Country Manager for NALP


الوكيل الإخباري - أقامت شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، شراكة مع مؤسسة M2P للتكنولوجيا المالية، أكبر شركة رائدة في مجال البنية التحتية المرتبطة بواجهات برمجة التطبيقات في آسيا، بهدف مساعدة شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية على إصدار منتجات الدفع بسهولة من خلال برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" المعروف اختصاراً باسم (VRTL).

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يُذكر أن مؤسسة M2P للتكنولوجيا المالية متخصصة في إنشاء البنية التحتية المالية من خلال مجموعة واسعة من الحلول المتاحة. وبكونها همزة الوصل التكنولوجية بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، تقدم M2P أحدث واجهات برمجة التطبيقات التي تعمل على دمج التكنولوجيا المالية في عروض الأعمال الأساسية.


يستهدف برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية عند إطلاق برامج بطاقات جديدة، وتشمل هذه التحديات الجوانب التكنولوجية والتشغيلية والتجارية التي من شأنها أن تمثل عبئاً ومشقة نظراً لأن مشهد تمكين البطاقات لا يزال مجزأً علاوة على ذلك، فإن عقد شراكات مع العديد من العناصر الفاعلة في هذه المنظومة مثل المؤسسات المالية المرخصة لرعاية رقم التعريف البنكي (BIN)، ومعالجي إصدار البطاقات، وشركاء "اعرف عميلك"، وشركاء مكافحة غسيل الأموال (AML)، أمراً ضرورياً للنفاذ إلى أسواق متعددة.

 


ويتعامل برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" مع هذه التحديات من خلال توفير إمكانية إصدار بيانات اعتماد شاملة عن طريق تجميع المنتجات، وإدارة البرامج، إضافة إلى كونه منصة تكنولوجية متكاملة وآمنة وقابلة للتطوير عبر واجهات برمجة التطبيقات ومجموعة أدوات تطوير البرمجيات، ليقوم بذلك بتبسيط العملية بأكملها. وتساهم منهجية "عقد واحد" و"سعر واحد" و"تكامل واحد" الخاصة بالبرنامج في تقليل الجداول الزمنية للانتقال إلى مصادر خارجية في السوق، كما تعزز القدرة الإجمالية، وتضمن تمتع شركات التكنولوجيا المالية المهتمة بتجربة سلسلة وسريعة للانضمام وبدء الخدمة.

 


على هامش هذه الشراكة، صرحت ليلى سرحان، نائب رئيس شركة فيزا في منطقة شمال افريقيا و دول المشرق و باكستان قائلة: "يزود برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" شركات التكنولوجيا المالية بمجموعة متنوعة من الأدوات اللازمة للوصول إلى الأسواق مثل مجموعات أدوات تطوير البرمجيات ومصادر التعليم الإلكترونية مدعومة بخبرة جيدة في المجال ذي الصلة؛ وقد صُممت كلها بهدف مساعدة شركات التكنولوجيا المالية على الوصول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما إن هذا البرنامج يمكن مُستخدميه من اتخاذ القرارات بصورة أسرع مع التأكيد على تسريع عملية إطلاق بيانات الاعتماد من خلال تجميع المنتجات وتبسيط الأسعار وسرعة التعاقد وسهولة التنفيذ".

 


ومن جانبها، قالت فاناتي موهانا كريشنان، رئيس قسم الأعمال لدى شركة M2P للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" مجموعة الأدوات المتميزة لشركات التكنولوجيا المالية التي تنتظر بفارغ الصبر لإطلاق برامجها.

 

فهو يعكس التزام شركة M2P بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية مع تردد صدى فلسفتنا: "ابتكر، نفذ، كرر". وسوف تتمكن شركات التكنولوجيا المالية من التركيز على أعمالها الأساسية دون القلق بشأن تجميع مكونات مختلفة من المنظومة لتحقيق الابتكار. كما نجح برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" في تقديم حلول لنقاط الضعف في شركات التكنولوجيا المالية، وعمل على تزويدها بما يلزم من أدوات لتحقيق الازدهار وأطلق العنان للعديد من قدراتها الكامنة ".


 




 

 


 

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