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الإثنين، 13-02-2023 09:19 ص

شراكة بين ماستركارد ونتورك إنترناشيونال لمنع الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي

Mastercard and Network International launch new Artificial Intelligence fraud-prevention solution (002)


الوكيل الإخباري - أعلنت ماستركارد عن اتفاقية شراكة مع نتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في تعزيز التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمعالجة عمليات الاحتيال وحالات الرفض واسترداد المبالغ المدفوعة، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف والمخاطر على المشترين.

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وبموجب هذه الشراكة، ستطلق نتورك إنترناشيونال تقنية «برايتريون»للذكاء الاصطناعي من ماستركارد في جميع أنحاء المنطقة، مما يتيح التدقيق أكثر على عمليات الاحتيال لدى إجراء المعاملات، ويتيح للتجار مراقبة للمشترين والشركات.
واستناداً إلى تقرير نيلسون ، من المتوقع أن تصل خسائر عمليات الاحتيال في بطاقات الدفع إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أن 68% من خسائر الاحتيال في البطاقات، في عام 2020، كانت نتيجة معاملات لم يتم خلالها استخدام البطاقات فعلياً.

 

وتقدر »ماكينزي» أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحقق ما يصل إلى تريليون دولار من القيمة الإضافية سنوياً.

وستتعرف «برايتريون»،من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي المتطور، على إشارات تحذيرية من الاحتيال، وترسل تنبيهات للمشترين والتجار في الوقت الفعلي لمنع إتمام معاملات الاحتيال والحيلولة دون الوقوع في عناء وكلفة استرداد المبالغ المدفوعة.


وكانت ماستركارد قد أقدمت عام 2019 على استثمار استراتيجي بقيمة 300 مليون دولار، وأصبحت مستثمراً أساسياً في نتورك إنترناشيونال، أعقب ذلك التزام إضافي بتطوير حلول دفع مبتكرة. وفي إطار هذه الشراكة، ستدعم ماستركارد نتورك إنترناشيونال من خلال تقنية «برايتريون» للذكاء الاصطناعي، التي تكافح أخطار الاحتيال، وبالتالي تقلل النفقات التشغيلية على المشترين والتجار وترتقي بتجربة العملاء.
وقال خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: "تقدم ماستركاردحلولاً وخدمات تتجاوز مدفوعات البطاقات، وتعتمد أحدث التقنيات الاستباقية لمواجهة عمليات الاحتيال من خلال بناء منظومة مدفوعات متكاملة وعلى درجة عالية من الأمان.

 

وستسهم قدرات «برايتريون» للذكاء الاصطناعيفي تقليل عمليات الاحتيال والأخطار على التجار، مما يؤدي إلى إنجاز معاملات أكثر أماناً، وتقديم تجربة أفضل للمستهلكين."
من جانبه، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في نتورك إنترناشيونال: "يسعدنا ترسيخ شراكتنا مع ماستركارد، ونتوقع إطلاق هذه التقنية الجديدة والثورية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة في وقت مبكر من هذا العام. وستسمح لنا إضافة «برايتريون» إلى مجموعة حلول الشبكة بتعزيز قدرتنا على تزويد المؤسسات المالية والتجار وعملائهم بمعالجات آمنة وسهلة."

 




 

 


 

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