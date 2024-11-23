شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة عليان عن توقيعها مؤخرًا شراكة استراتيجية مع شركة المناصير للزيوت والمحروقات، بهدف تزويد عدد من محطات المناصير للزيوت والوقود الموزعة في أنحاء المملكة بشواحن Grasen التي تعد أقوى شواحن المحطات لشحن جميع أنواع السيارات الكهربائية.

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وتشكل هذه الخطوة نقلة هامة في تجربة الشحن الكهربائي وجعلها أكثر مواءمة لاحتياجات المستهلكين من حيث السهولة والسرعة والأمان والموثوقية، كما أنها تسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الدول الداعمة للتنقل المستدام في المنطقة. وعبر هذه الشراكة، بات بإمكان أصحاب السيارات الكهربائية على اختلافها شحن سياراتهم بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية أثناء التنقل، بفضل مزايا الشواحن المتاحة حاليًا في محطات المناصير في القطرانة، والسرو في السلط، والبحر الميت، ومؤتة، وجرف الدراويش في الطفيلة، والرمثا، والبيادر، ودوار القبة في إربد، وخو في الزرقاء، بالإضافة إلى محطة المناصير على طريق المطار، وكوريدور عبدون، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال تطبيق محطات المناصير على الهواتف الذكية.



تمتاز شواحن Grasen بمستويات الأمان العالية، لا سيما وأنها مزودة بأكثر من 10 أنظمة حماية، كلها مبنية على التقنيات الحديثة، بما في ذلك تقنيات مراقبة حالة البطارية وإدارة شحنها التي تساعد في تحسين عمر البطارية وكفاءة الشحن، وتقنيات حماية السيارات من أية تغييرات في الفولتية والتيار الكهربائي ودرجات الحرارة، والتي تعمل على وقف الشحن تلقائيًا، عدا عن تقنيات استعادة الطاقة بسرعة بعد أي انقطاع واستئناف الشحن دون ضرر للسيارة أو الشاحن.



وتأتي شواحن Grasen بواجهة تفاعلية سهلة الاستخدام وتقدم معلومات تفصيلية عن حالة الشحن وأداء الشاحن عبر شاشة LCD قياس 8 بوصات، وبتصميم يناسب جميع مداخل السيارات من السيارات الصينية والأوروبية والكورية والأمريكية واليابانية، وبقدرات شحن متعددة تصل إلى 240 كيلوواط، مما يسمح بشحن السيارة إلى ما نسبته 80% في غضون دقائق معدودة مع كفاءة طاقة تصل إلى 95% مما يقلل من فاقد الكهرباء، ويدعم الاستدامة البيئية.



وحول هذا الشأن، قال المدير العام لشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء شواحن Grasen وWallbox، إحدى شركات مجموعة عليان، السيد محمد عليان: "سعداء بشراكتنا مع مجموعة المناصير، التي تنطوي على أهمية كبيرة، لكونها خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن وتوسيع نطاقها في مختلف مناطق المملكة، مما يساهم في تحسين خدمات الطاقة والنقل المستدام. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة نحو التحول للطاقة النظيفة، خاصة وأن الطلب على الشواحن الكهربائية يتزايد يومًا بعد يوم مع تزايد مبيعات السيارات الكهربائية وانتشارها."



وبهذا الخصوص، قال المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير: "إن توفير وحدات الشواحن الكهربائية ذات التقنية المتقدمة وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في قطاع النقل الأخضر ما هي إلا تجسيدًا لثقة المناصير بالمستوى المتقدم لتوفير الخدمات المتكاملة في محطاتها، وخاصة لقطاع المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة." وأضاف أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات هي أول شركة وفرت وفي وقت قياسي وحدات شحن سريعة للمركبات الكهربائية بمحطاتها وفي السوق الأردني.



ومن جهته، قال نائب مدير عام الشركة الدكتور رامز خوري: "نحن سعيدون بشراكتنا مع مجموعة عليان لتوفير وحدات شحن سريعة حديثة وآمنة ومتطورة بمحطات شركة المناصير. وأكد أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات في محطاتها، وحسب أفضل المواصفات العالمية والأردنية، وبما يضمن الحفاظ على صحة المواطن والمحافظة على البيئة من خلال الموثوقية والكفاءة العالية لخدماتها، والمصداقية والمهنية بالتعامل مع عملائها، وتوفير الجهد والوقت وديمومة عمل المركبات التي تستخدم كافة أنواع الطاقة المقدمة من قبل شركة المناصير للزيوت والمحروقات. ومن منطلق إيماننا بشركة المناصير بأن من حق المواطن الأردني الحصول على أفضل ما هو متوفر عالميًا من خدمات ومنتجات."



يشار إلى أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات، إحدى شركات مجموعة المناصير، تأسست في العام 2003. وتعدّ الشركة الأولى في الأردن التي تدير سلسلة من محطات الوقود ذات التصاميم المعاصرة التي توفر تجربة مميزة لروادها، وتتبع المعايير العالمية للتكنولوجيا والصحة والسلامة والجوانب البيئية.

ومن جهته، قال مدير قسم شواحن السيارات الكهربائية في الشركة الوطنية العربية للسيارات، المهندس وسام الطويل: "إن شراكتنا مع مجموعة المناصير ليست مجرد شراكة تجارية تسهل تقديم المزيد من الخدمات المتميزة للمستهلكين، إنما هي التزام استراتيجي لتوسيع نطاق وخيارات حلول شحن السيارات الكهربائية في المملكة، مع التركيز على كفاءة التشغيل وتوفير تجربة شحن متقدمة. نحن ملتزمون بتقديم تقنيات شحن عالية الأداء تتماشى مع متطلبات السوق، ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى دعم رؤية الأردن للطاقة النظيفة والاستدامة عبر بنية تحتية مبتكرة تدعم التحول إلى التنقل الكهربائي المستدام."