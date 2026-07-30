شراكة بين ڤاليو الأردن ومنصة B12 التعليمية لتوفير حلول دفع مرنة لسداد الرسوم الدراسية في مختلف أنحاء المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ڤاليو الأردن، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرامها اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة B12 للخدمات الرقمية المتخصصة في التواصل وإدارة شؤون المدارس، والتي تخدم أكثر من 100 مدرسة في الأردن، وتربط أولياء الأمور بالمدارس والكوادر التدريسية، بهدف إتاحة حلول دفع مرنة لسداد الرسوم الدراسية والمصاريف التعليمية من خلال تطبيق B12.

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وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن أولياء الأمور، عبر تطبيق B12، من اختيار حلول "الشراء الآن والدفع لاحقاً" التي تقدمها ڤاليو، عند سداد الرسوم الدراسية لأبنائهم وغيرها من النفقات التعليمية المؤهلة لدى المدارس المشاركة، دون الحاجة إلى عمليات ربط تقنية معقدة. ومن خلال دمج حلول الدفع المرنة التي توفرها ڤاليو في إطار تجربة دفع رقمية متطورة، تسهم هذه الشراكة في تسهيل إدارة واحدة من أكبر النفقات المنزلية المتكررة التي تتحملها الأسر، مع الحفاظ على تجربة سلسة ومتكاملة.



وتمثل هذه الشراكة محطة جديدة في استراتيجية ڤاليو للتوسع في القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، بما يعزز التزامها بتقديم حلول مالية عملية وتسهيل الوصول إليها بما يلبي احتياجات الأفراد والأسر في المجالات الأكثر أهمية في حياتهم. ويشكل قطاع التعليم أحد أبرز محاور التركيز الاستراتيجية للشركة، نظراً إلى أهميته، إلى جانب تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية في هذا القطاع.

ومن شأن هذه الشراكة التي لا يقتصر أثرها على دعم أولياء الأمور، أن توفر قيمة مضافة للمدارس المشاركة، عبر إتاحة خيار دفع إضافي أمام ذوي الطلاب، الأمر الذي يعزز مرونة الدفع، ويتيح لهم إدارة النفقات التعليمية بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية وحدودهم الائتمانية المعتمدة، كما يسهم في تبسيط عملية تحصيل الرسوم وجعلها أكثر سهولة وكفاءة. ومع مواصلة قطاع التعليم في الأردن توجهه نحو تبني التحول الرقمي، فإن دمج حلول الدفع المرنة من ڤاليو ضمن المنصات المدرسية، يسهم في بناء منظومة دفع أكثر كفاءة وشمولاً تعود بالنفع على مختلف الأطراف المعنية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "يعد التعليم من أهم الأولويات التي تستثمر فيها الأسر. هذا وتترجم شراكتنا مع B12 إيماننا بأن المرونة المالية تسهم في دعم وصول جميع الطلاب إلى فرص تعليم عالية الجودة، كما أنها تعكس التزامنا بدمج حلول الدفع المرنة ضمن الخدمات التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، لا سيما المنصات المدرسية، بما يسهل على أولياء الأمور سداد النفقات التعليمية، ويوفر للمدارس تجربة دفع رقمية سلسة ومتكاملة، تنسجم مع احتياجات قطاع التعليم المتنامية في ظل التحول الرقمي."



وبإضافة حلول الدفع المرنة إلى منصتها، تواصل B12 توسيع منظومتها الرقمية والارتقاء بخدماتها التي تقدمها للمدارس وأولياء الأمور؛ فمن خلال تطبيق واحد، يواصل أولياء الأمور إدارة عمليات التواصل الأكاديمي والإداري، والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالطلبة، والاستفادة من مرونة أكبر عند سداد النفقات التعليمية.



وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنصة B12، علاء بخيت: "نترجم من خلال شراكتنا مع ڤاليو الأردن سعينا المتواصل إلى تعميق الدور الذي تؤديه منصتنا ليتجاوز التواصل بما يشمل التكامل مع تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع المدرسي. نؤمن بأن قيمة التكنولوجيا تتعاظم عند تكاملها مع الخدمات العملية التي تقدم في إطار تجربة مترابطة وسهلة الوصول، وهو ما يشير لتوسيع نطاق القيمة التي نوفرها للمدارس والأسر."



ويشار إلى أن هذه الشراكة تجسد الرؤية المشتركة للشركتين في توظيف التكنولوجيا لتبسيط التجارب اليومية، وتعزيز الوصول إلى الحلول المالية، ودعم مواصلة التحول الرقمي في قطاع التعليم الأردني.