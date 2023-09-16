شراكة ممتدة لـ 15 عاماً زين تجدد تعاونها مع التدريب المهني وتبدأ دورات جديدة في مراكزها

الوكيل الإخباري -
استكمالاً لدورها وجهودها في دعم القطاعات الحيوية، لا سيّما قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ جددّت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني منذ 15 عاماً.اضافة اعلان
ووقّع الاتفاقية عن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن مؤسسة التدريب المهني مديرها العام أحمد الغرايبة، حيث تندرج هذه الخطوة من جانب شركة زين الأردن في إطار الاهتمام الذي توليه وبشكل خاص لمحوري التعليم والشباب، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في بناء مستقبل مهني وتقني للشباب عبر إمدادهم بالمؤهلات اللازمة واعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في تخصصات تكنولوجية تواكب التطور وتلبي الطلب في سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وتسهيل دخولهم سوق العمل وفتح مجالات جديدة تؤمن حصولهم على وظائف جديدة ومستدامة، مما يسهم في تحسين دخل الأفراد وتخفيض معدلات ونِسب البطالة والفقر، وذلك تماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الرابع (التعليم الجيد) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة التي تُطبقها شركة زين عبر كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة
وبموجب الاتفاقية ستواصل شركة زين تقديم دعمها لمؤسسة التدريب المهني، عبر تمويل إنشاء وتجهيز مراكز تدريبية في فروع المؤسسة، واستمرار الدورات التدريبية المجانية التي تخرّج منها حتى اليوم أكثر من 1700 طالباً وطالبة في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية (PlayStation وXbox) التي أطلقتها الشركة للمرة الأولى على مستوى المملكة العام الحالي، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المجانية على صيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، إذ يكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة، ليحصلوا على شهادات معتمدة تساعدهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم، فيما تقوم زين بتشبيك خريجي مراكزها مع الشركات العاملة في قطاع أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية وشبكات الألياف الضوئية، كما تقوم الشركة بدفع بدل المواصلات للطلبة بعد انتهاء فترة التدريب، بالإضافة إلى تزويدهم بكافة المعدات والأدوات المُستخدمة في صيانة الهواتف الخلوية.
وتواصل شركة زين الأردن عبر هذه الشراكة الاستراتيجية التوسع وطرح دورات تدريبية مجانية في عدّة تخصصات تتلائم مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، حيث تم تطوير آلية التقدّم للتسجيل والانخراط في الدورات التدريبية لتصبح إلكترونياً عبر موقع مؤسسة التدريب المهني الإلكتروني -تسجيل دورات زين https://ereg.vtc.gov.jo/Zain_AppM.aspx
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وأطلقت شركة زين مؤخراً وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني الدورة التدريبية المجانية الثانية على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية (PlayStation وXbox) في مركزها الكائن في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء، كما انطلقت دورة تدريبية جديدة على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في ذات المركز، إضافةً إلى الدورة التدريبية الجديدة على صيانة الأجهزة الخلوية في كافة مراكز زين الكائنة في فروع مؤسسة التدريب المهني في الزرقاء وإربد والطفيلة والكرك والبلقاء، بالإضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا بالعاصمة عمان.