الأحد 06-02-2022
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الأحد، 06-02-2022 10:23 ص

شركات الاتصالات تدعم مركز الإسعاف الجوي الأردني

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الوكيل الاخباري - في إطار دعمها المتواصل للقطاع الصحي في المملكة، وحرصها الدائم على رفد هذا القطاع والارتقاء بالخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين؛ قدّمت شركات الاتصالات الخلوية الثلاث العاملة في المملكة (زين وأورنج وأمنية) دعمها لمركز الإسعاف الجوي الأردني.اضافة اعلان


وجاء دعم شركات الاتصالات للمركز استمراراً لجهودها في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع العام، لتوحيد الجهود وتضافرها في سبيل تقديم الخدمة الفضلى التي يستحقها الأردنيون، ولدعم الدور الإنساني للمركز، كما جاءت هذه الخطوة استكمالاً للدعم الذي قدّمته الشركات في أوجه عديدة خلال جائحة كورونا، للتخفيف من أثرها على مختلف القطاعات.

وقامت شركات الاتصالات بتقديم دعم للمجتمع المحلي من خلال مركز الإسعاف الجوي الأردني، وذلك بدفع قيمة 12 رحلة، لدعم جهود المركز لتأمين خدمات الإسعاف الجوي ونقل الحالات الطارئة جواً من المناطق النائية إلى المراكز الطبية المتخصصة، أو من مركز طبي إلى آخر داخل المملكة، حيث تعد التكلفة العالية للطائرات المروحية هي التحدي الأكبر.

يذكر أن مركز الإسعاف الجوي الأردني تم تأسيسه في العام 2015 بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني كمركز حكومي مستقل ليكون جزءاً من منظومة خدمات الإسعاف في المملكة لخدمة المجتمع الأردني، ويهدف إلى خدمة الأردنيين والمقيمين في الأردن من خلال تقديم الإخلاء الطبي للمصابين بإصابات خطرة من المناطق النائية إلى المراكز الصحية المتقدمة حيث يمكن الحصول على الخدمات الطبية بشكلٍ أكثر تقدماً.

ويقدم المركز خدماته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، حيث يعمل فريق مختص من الطيارين وفريق طبي ومهندسي صيانة، كما ان طائرات المركز مجهّزة بمعدات طبية تمكّن الفريق الطبي من تقديم رعاية طبية حثيثة ومركّزة أثناء رحلات الإسعاف.

 




 

 


 

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