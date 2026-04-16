شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

اشتملت شحنة التبرعات على مجموعة من الأدوية المتنوعة، بما فيها الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الآلام وأدوية تغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، بما يشمل العلاجات الفموية وتلك المستخدمة داخل المستشفيات؛ في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يشهده لبنان في الوقت الحالي.
يعكس هذا الدعم رسالة شركة أدوية الحكمة المتمثّلة بتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كلّ يوم، ويجسّد دورها المستمر في مساندة المجتمعات المتضررة في مختلف الدول خلال الأزمات.
نبذة عن شركة الحكمة
الرمز في سوق لندن المالي: (HIK)، وفي سوق ناسداك دبي: (HIK)، وفي أسواق الأدوية المتاحة بدون وصفة: (HKMPY)، رمز التعريف القانوني: (549300BNS685UXH4JI75)، (حائزة على تصنيف ائتماني BBB/ مستقر من وكالة ستاندرد آند بورز، BBB/ مستقر من فيتش).
تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كلّ يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدّم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن من جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين تخدمهم. ومن خلال التفكير الإبداعي والتطبيق العملي، تقدّم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم 9400 موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع المجتمعات. الحكمة هي شريك رائد في مجال الأدوية المرخّصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hikma.com .
-
