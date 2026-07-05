شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة دعماً للشعب الفنزويلي

الوكيل الإخباري- ضمن مساندتها للجهود الإغاثية الأردنية ودعم الاستجابة الإنسانية العاجلة، تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب الفنزويلي المتضرر عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد وخلّفا أضراراً جسيمة وخسائر بشرية كبيرة، حيث جرى نقلها على متن طائرتي مساعدات طبية وإغاثية أردنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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واشتملت شحنة التبرعات على مجموعة من الأدوية المتنوعة، بما فيها الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الآلام، وأدوية تغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة تشمل علاجات الرعاية الحرجة وأدوية أمراض الجهاز التنفسي وأدوية تُستخدم في الرعاية داخل المستشفيات، وذلك في ظلّ النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي تشهده فنزويلا بسبب الزلزالين.



ويجسّد هذا الدعم دور شركة أدوية الحكمة المستمر في دعم جهود الاستجابة الأردنية والدولية ومساندة المجتمعات المتضررة في مختلف دول العالم خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، كما يعكس رسالة الشركة المتمثلة بتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم.