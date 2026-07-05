شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة دعماً للشعب الفنزويلي

واشتملت شحنة التبرعات على مجموعة من الأدوية المتنوعة، بما فيها الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الآلام، وأدوية تغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة تشمل علاجات الرعاية الحرجة وأدوية أمراض الجهاز التنفسي وأدوية تُستخدم في الرعاية داخل المستشفيات، وذلك في ظلّ النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي تشهده فنزويلا بسبب الزلزالين.
ويجسّد هذا الدعم دور شركة أدوية الحكمة المستمر في دعم جهود الاستجابة الأردنية والدولية ومساندة المجتمعات المتضررة في مختلف دول العالم خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، كما يعكس رسالة الشركة المتمثلة بتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم.
-
أخبار متعلقة
-
البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية
-
البيروتي يحتفل بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في عمّان بحضور شخصيات بارزة وإعلاميين ومؤثرين
-
عندما تلتقي القوة بالطموح.. ايسوزو الأردن ونادي اتحاد عمان لكرة السلة يطلقان شراكة للمستقبل
-
البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن لإتاحة الدفع عبر JKBPay لشحن المركبات الكهربائية
-
نهج المنار تطلق HAVAL V7 الجديدة كلياً في الأردن بنسختي HEV وPHEV
-
بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة
-
مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل توفير عبوة "فاين النشامى" الرمزية احتفاءً بالرحلة التاريخية الأولى للأردن ونشامى المنتخب في كأس العالم 2026
-
"فيفو إنرجي" تُنجز استحواذها على "توتال إنرجيز ماركتنج الأردن" وتُطلق علامة " إينجن" ENGEN في المملكة