الأحد 2026-07-05 02:30 م

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة دعماً للشعب الفنزويلي

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة دعماً للشعب الفنزويلي بقيمة مليون دولار أمريكي
شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة دعماً للشعب الفنزويلي بقيمة مليون دولار أمريكي
الأحد، 05-07-2026 11:27 ص

الوكيل الإخباري-  ضمن مساندتها للجهود الإغاثية الأردنية ودعم الاستجابة الإنسانية العاجلة، تبرّعت شركة أدوية الحكمة بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب الفنزويلي المتضرر عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد وخلّفا أضراراً جسيمة وخسائر بشرية كبيرة، حيث جرى نقلها على متن طائرتي مساعدات طبية وإغاثية أردنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان


واشتملت شحنة التبرعات على مجموعة من الأدوية المتنوعة، بما فيها الأدوية المضادة للعدوى ومسكّنات الآلام، وأدوية تغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة تشمل علاجات الرعاية الحرجة وأدوية أمراض الجهاز التنفسي وأدوية تُستخدم في الرعاية داخل المستشفيات، وذلك في ظلّ النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي تشهده فنزويلا بسبب الزلزالين.


ويجسّد هذا الدعم دور شركة أدوية الحكمة المستمر في دعم جهود الاستجابة الأردنية والدولية ومساندة المجتمعات المتضررة في مختلف دول العالم خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، كما يعكس رسالة الشركة المتمثلة بتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم. 

gnews

أحدث الأخبار

اللجنة الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية

شؤون برلمانية اللجنة الإدارية النيابية تستمع لآراء أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية

بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

أخبار محلية بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري

تنطلق في العاشر من تموز الجاري ، الدورة الثامنة عشر لفعاليات مهرجان صيف عمان ، التي تمتد لغاية 17 تموز، بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع شركة زين الأردن . وتقام أمسيات المهرجان العمانية

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري

الطبيبة الأردنية ملك عيسى

أخبار محلية الأردنية ملك عيسى المتحدثة الشابة الوحيدة عالمياً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية

عربي ودولي هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة شحن تتعرض لهجوم قرب الحديدة اليمنية

العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية

مبنى مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان في موقعه الجديد

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية

الأكثر مشاهدة