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بالتعاون مع البنك العربي

شركة أكابس وجامعة الحسين التقنية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون الأكاديمي المشترك

رلاا
البنك العربي
الأحد، 01-12-2024 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   وقعت شركة أكابس (Acabes)للتكنولوجيا المالية، الذراع التكنولوجية للبنك العربي، مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بهدف تعزيز أطر التعاون الأكاديمي المشترك بين الطرفين. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنية، والسيد ايريك موداف، نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي، وسامي عبد العزيز؛ رئيس مجلس إدارة شركة أكابس (Acabes).

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وتتضمن الاتفاقية توفير فرص تدريب عملي منتظمة لطلبة الجامعة في شركة أكابس (Acabes) للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز مهاراتهم وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل من خلال اكتساب خبرات عملية في بيئة العمل الحقيقية، الى جانب منح الطلبة فرصة حضور ندوات وبرامج تدريبية يقدمها نخبة من المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة الى تعاون الطرفين في تنظيم مؤتمرات وورش عمل لتبادل المعلومات التقنية والبيانات ذات الصلة والاستفادة من الموارد البحثية والمعدات المتاحة، فضلا عن انشاء فرق مشتركة للبحث والتبادل التكنولوجي، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير حلول تقنية مبتكرة. كما تشمل الاتفاقية توفير فرص عمل لخريجي برنامج تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ICT Upskilling" في شركة أكابس (Acabes) بما يتماشى مع سياساتها واحتياجات التوظيف لديها.


وفي تعليقه على هذا التعاون، قال السيد ايريك موداف: "تُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تمكين الشباب الأردني من خلال توفير فرص تدريب عملي متميزة وخبرات في قطاع التكنولوجيا المالية. وأضاف: " نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم طلبة جامعة الحسين التقنية وخريجيها، لتمكينهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم للاندماج الفاعل في سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مما يعكس التزام أكابس (Acabes) والبنك العربي بالاستثمار في مستقبل المواهب الشابة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية".


من جانبه، أكدّ الحنطي أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الجامعة بتوفير فرص تعليمية وعملية متقدمة لطلبتها وخريجيها، كما تعزز من قدرتهم على الانخراط بفعالية في سوق العمل والمساهمة في تنمية القطاعات التقنية والصناعية.


وتعتبر جامعة الحسين التقنيّة (HTU) جامعة خاصة غير ربحية تأسست من قبل مؤسسة ولي العهد في عام 2016. وتختص الجامعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتقدم نموذجًا تعليميًا فريدًا يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مما يجهز الطلاب لمسيرات مهنية ناجحة في سوق العمل التنافسي اليوم. وتلتزم الجامعة بتجسير الفجوة بين التعليم واحتياجات الصناعة، مع التركيز على التعلم القائم على المشاريع والتدريب المهني.


يُذكر أن البنك العربي وجامعة الحسين التقنيّة كانا قد وقّعا مذكّرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين تشمل إلى جانب إنشاء مساحة للابتكار، قيام البنك بفتح فرص لتدريب وتوظيف عدد من طلاب الجامعة سنويّاً ودعم مساقات الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة وتنفيذ عدد من الأنشطة الطلابيّة للطلبة، بالإضافة الى تقديم مجموعة من الخدمات المصرفيّة الرقميّة لطلّاب الجامعة.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس (Acabes) للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك العربي والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. حيث يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات شركاء الأعمال والعملاء من مختلف الفئات والقطاعات.

 
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