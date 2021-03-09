شركة أنفاس مستمرة بتقديم خدمات الضمان الإجتماعي الإلكترونية

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة أنفاس للخدمات الإلكترونية عن إستمرار تقديم خدمات الضمان الإجتماعي الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع توقف مؤسسة الضمان الإجتماعي عن إستقبال المراجعين في كافة فروعها.

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ومن الجدير بالذكر ان شركة أنفاس تقوم بتقديم الخدمات الإلكترونية لكافة القطاعات الحكومية في الأردن ومنها الضمان الإجتماعي، وزارة العمل، وزارة العدل، بالاضافة الى دفع الرسوم عن طريق اي فواتيركم.

يمكنكم زيارة الفروع المنتشرة في جميع انحاء المملكة:



- تلاع العلي 0770505098

- وادي صقرة 0770505086

- سحاب 0770505076

- جنوب عمان (الجويدة) 0770505082

- إربد 0770505091

- المفرق 0770505089



او التواصل عبر الرسائل او الإتصال على الرقم المجاني: 080022022

خدمة العملاء : 065004747

[email protected]

www.anfasgroup.com



