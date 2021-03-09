الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق مصنع معسل في عمان

استمرار المظاهرات في لبنان

ارتفاع خطير بعدد اصابات كورونا ومواطنون لـ برنامج الوكيل : الوضع مقلق

أسعار الذهب الثلاثاء 9/3/2021

عبيدات : تقييم نهائي للوضع الوبائي يتبعه قرار بالحظر الشامل لعدة أيام

فلسطين النيابية تبحث مطالب موظفي أونروا

بيان هام من الخارجية الأميركية حول تأشيرات السفر

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

السير : ندعو للالتزام بالشواخص المرورية

الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

الثلاثاء، 09-03-2021 10:22 ص

شركة أنفاس مستمرة بتقديم خدمات الضمان الإجتماعي الإلكترونية

WhatsApp Image 2021-03-09 at 10.30.56 AM (1)


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة أنفاس للخدمات الإلكترونية عن إستمرار تقديم خدمات الضمان الإجتماعي الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع توقف مؤسسة الضمان الإجتماعي عن إستقبال المراجعين في كافة فروعها.

اضافة اعلان
 

ومن الجدير بالذكر ان شركة أنفاس تقوم بتقديم الخدمات الإلكترونية لكافة القطاعات الحكومية في الأردن ومنها الضمان الإجتماعي، وزارة العمل، وزارة العدل، بالاضافة الى دفع الرسوم عن طريق اي فواتيركم.

 

يمكنكم زيارة الفروع المنتشرة في جميع انحاء المملكة:


- تلاع العلي 0770505098
- وادي صقرة 0770505086
- سحاب 0770505076
- جنوب عمان (الجويدة) 0770505082
- إربد 0770505091
- المفرق 0770505089


او التواصل عبر الرسائل او الإتصال على الرقم المجاني: 080022022

خدمة العملاء : 065004747
[email protected]
www.anfasgroup.com

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Lexus

"المركزية لكزس" تطلق عرضًا حصريًا بمناسبة عيد الأم

GetAttachment

البحث عن دورات تدريبية معروضة على السوق المفتوح

ARAB BANK - IWD PRL Image

البنك العربي يكرّم موظفاته الأقدم خدمة عبر شبكته الإقليمية

IWD- 8.3.2021

بنك الإسكان يحتفي بيوم المرأة العالمي ويُكرّم عدداً من أقدم موظفاته

WhatsApp Image 2021-03-08 at 8.41.45 PM

خريجةُ جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا هبة شبروق ضمن القادة المؤثرين للعام 2021

AG_ride_1_AR (1)

متجر HUAWEI AppGallery يدمج أشهر تطبيقات خدمات النقل المأجورة لتلبية احتياجات مستخدميه