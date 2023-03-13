شركة الإتحاد لتزويد المعدات وكلاء سيارات هونشي الراعي الذهبي للنسخه العاشره من المؤتمر الدولي للخدمات الطبية الملكية.

الوكيل الإخباري - قدمت شركة الاتحاد وكلاء سيارات هونشي الرعاية الرسمية الذهبية للنسخه العاشرة من المؤتمر الدولي للخدمات الطبية الملكية؛ الذي انطلق الأسبوع الماضي برعاية ملكية سامية في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.

ويسعى هذا المؤتمر لتوسيع قاعدة التشاركية مع جميع الشركاء الطبيين وغير الطبيين وتبادل الخبرات والتجارب والمعدات الطبية، والعمل على إظهار إنجازات الخدمات الطبية المتميزة وتسويقها إقليميًا وعالمياًخاصة في ظل الظروف الصحية الحالية، للوصول إلى وضع القطاع الطبي الأردني في مواقع الصدارة على خريطة العالم الطبية.



من جانبه أعرب م. محمد عمر شاهين الرئيس التنفيذي للإتحاد عن مدى سروره وأهمية المشاركة برعاية فعاليات المؤتمر تقديراً لدورها الكبير في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة، من خلال التعاون الدؤوب لتوظيف أخر ما توصل اليه الطب في المجالين العلمي والفني اضافة الى الخبرة العالية والسمعة الطيبة الكبيرة لخدمات الطبية الملكية على الصعيد الوطني والعالمي.

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بدأت صناعة “هونشي” والتي تعني العلم الأحمر باللغة الصينية، في عام (1958) كعلامة للسيارات الرئاسية لقادة الدول والوكالات الحكومية، ومنذ ذلك الحين تعد “هونشي” واحده من اهم العلامات التجارية التي تتميز بالتكنولوجيا المتطورة، الراحة، والرفاهيه لكل من يقتنيها.



واصلت علامة هونشي المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، تألقها في نيل الجوائز المهمه بعد الاعلان عن فوزها بجائزة أفضل سيارة حديثة تحاكي مستقبل السيارات الفاخرة لعام 2021 / 2020 في حفل اعلان جوائز الدورة التاسعة لجائزة بي آر أرابيا الوطنية لقطاع السيارات.





