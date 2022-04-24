شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (سي أف أي الأردن) توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

الوكيل الاخباري -
وقعت شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية
(سي أف أي الأردن) ممثلة برئيسها التنفيذي السيد لؤي عازر مذكرة تفاهم مع صندوق الأمان لمستقبل
الأيتام ممثلا برئيس مجلس الإدارة الدكتور ليث القاسم وبموجب اتفاقية التفاهم هذهسيتم تقديمدعم للصندوق لدعم المسيرة التعليمية
للأيتام الذين تعدوا سن ال 18 عام.اضافة اعلان
إستهل الاجتماع عازر الذي أشاد بدور صندوق الأمان لمستقبل الأيتامفي
دعم الشباب والشابات الأيتام في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير التعليم
الأكاديمي والمهني ومصاريف المعيشة والتأمين الصحي. وثمن السيدعازر على أهمية توقيع هذه الاتفاقية
خلال شهر رمضان المبارك شهر الخير و البركة ما بين شركة الاعتماد المالي
الاستثماري للوساطة المالية و صندوق الأمان لمستقبل الأيتام . وأضاف «إن توقيع سي
أف أي الأردن على هذه المذكرة يندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات، حرصا منا
على المساهمة في خدمة المجتمع، آملين وفي شهر رمضان الكريم أن نساهم في زرع
الابتسامة على وجوه الشباب والشابات الأيتام في الأردن».
بدوره أكد الدكتورقاسم على حرص صندوق الأمان لمستقبل
الأيتام على توقيع اتفاقيات تهدف لخدمة الشباب في المملكة، مثمنا دور شركة
الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (سي أف أي الأردن) كداعم لصندوق
الأمان لمستقبل الأيتام الذي يوفر خدمات الإرشاد والتوجيه وتطوير الذات وبناء
القدرات على امتداد فترة الدراسة.
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