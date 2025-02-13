شركة البوتاس العربية تؤكد دعمها لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة

لقد عكست المواقف المشرفة التي عبر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وخلال لقاءه مؤخرا مع الرئيس الأمريكي، ومع القيادات السياسية الأمريكية سواء كانوا أعضاء الإدارة أو الكونغرس الأمريكي، ثوابتا راسخة في الإصرار على بقاء الشعب الفلسطيني الشقيق على ترابه التاريخي ورفض تهجيره ويؤيدها الشعب الأردني الوفي كل التأييد.
ويعبر العاملون في الشركة عن وقوفهم خلف جلالة الملك في الإصرار على الدفاع عن مصالح الأردن العليا وثوابته التاريخية الراسخة، في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن .
حمى الله الملك المفدى، وولي عهده الأمين، وأيد الله الشعب الأردني وجيشه لتبقى راية الأردنيين تخفق بالقمة.
-
أخبار متعلقة
-
"جورامكو" توقع مذكرة تفاهم جديدة للتعاون في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع شركة ATS Technic
-
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توسّع منصة SmartThings في الأردن مع إطلاق SmartThings Pro للشركات والمؤسسات
-
فاين الصحية القابضة تحصل على شهادة CHEP للتميز في الاستدامة تقديراً لإنجازاتها البيئية في الأردن
-
"جورامكو" توقّع اتفاقية صيانة جديدة لطائرات إمبراير 195-E2 مع الملكية الأردنية
-
بنك الاتحاد يسلط الضوء على إنجازاته في تعزيز الثقافة المالية لعام 2024
-
أكاديمية جورامكو توقع اتفاقية شراكة مع FSTC-أوروبا لإطلاق مجموعة جديدة من البرامج التدريبية
-
اتفاقية تعاون بين شركة تطوير العقبة و"المركزية تويوتا" لتطوير معرض سيارات ومركز صيانة إقليمي في مدينة العقبة
-
نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع محفظة UWallet الرائدة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي