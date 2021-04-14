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الأربعاء، 14-04-2021 09:20 م

شركة البوتاس العربية تدشن حفارة الكرامة - صور

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الوكيل الإخباري - ضمن احتفالات شركة البوتاس العربية بمئوية الدولة الأردنية التي تزامنت مع وصول الحفارة المائية الجديدة "الكرامة" لموقع العمل، تم برعاية من رئيس مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب  تدشين وتشغيل الحفارة الجديدة بجانب محطة ضخ شركة البوتاس الحالية في البحر الميت بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور.

وتم تصنيع وتعديل حفارة "الكرامة" من قبل شركة IHC الهولندية بوقت قياسي  لتتوائم مع العمل المطلوب وهو حفر حوض الضخ لمحطة الضخ الجديدة للشركة وتعميق قناة توصيل المحلول للمحطة القائمة حالياً لأعماق تصل إلى (32) مترا من منسوب البحر.

ومن المتوقع حفر ما يزيد عن (1.5) مليون متر مكعب من الأملاح والمواد الطينية من قاع البحر الميت لتشكيل حوض الضخ الجديد تمهيداً للبدء بالأعمال الإنشائية لمحطة الضخ الجديدة وتعميق القناة الحالية لضمان وصول مياه البحر إلى المحطة الحالية نظرا لتراجع منسوب البحر الميت المستمر على مدار السنوات الماضية.

وستقوم شركة IHC الهولندية بالمساعدة في تشغيل وصيانة الحفارة "الكرامة" وتدريب كوادر الشركة على الحفر بتقنية الحفر العميق حيث يوجد لدى شركة البوتاس خبرة كافية لتشغيل وصيانة الحفارات الأخرى الموجودة لديها والتي تعتمد تقنية الحفر الضحل في ملاحات الشركة.

ومن المتوقع الإنتهاء من كافة أعمال الحفر الفعلي المطلوبة في البحر الميت في غضون تسعة أشهر، ليشكل ذلك إنجازا آخرا يضاف إلى إنجازات الشركة التي اعتمدت على مدار (20) عاما الماضية على مقاولي حفر عالميين وبكلف باهظة جداً حيث تم التخلص من احتكار تلك الشركات وذلك عن طريق تصنيع وشراء حفارات مملوكة للشركة وتشغيلها وصيانتها بواسطة كوادرها الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لهذه الغاية.

وعند الإنتهاء من العمل المطلوب في البحر الميت سيتم نقل الحفارة "الكرامة"، بعد إعادة تعديلها للعمل بتقنية الحفر الضحل، إلى ملاحات الملح في الشركة لتنضم إلى الحفارات الأخرى التي تعمل على مدار الساعة في حفر الأملاح المترسبة في ملاحات الشركة حيث يترسب حوالي (20) مليون طن من الأملاح سنوياً في هذه الملاحات.

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