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السبت، 02-03-2024 11:35 ص

شركة البوتاس العربية تفتتح مسجد مدينة البوتاس السكنية

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الوكيل الإخباري - بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، جرى يوم أمس الجمعة افتتاح مسجد مدينة البوتاس السكنية في مدينتها السكنية القريبة من مصانعها في غور الصافي.

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وأدى المهندس أبو هديب والدكتور النسور والمصلون من العاملين بالشركة وقاطني مدينة البوتاس السكنية والنواب من لواء الأغوار الجنوبية جميل العشوش وعودة النوايشة وعدد من أهالي المنطقة، صلاة الجمعة الأولى في المسجد الجديد، الذي يتسع لحوالي ثمانمائة مصل ومصلية، بعد أن استمعوا لخطبتي الجمعة اللتان ألقاهما فضيلة الشيخ الدكتور راكان أبو حمور حول الأخوة في الإسلام وأثرها في بناء المجتمع المحصن والقوي.
 
 وعرج خطيب الجمعة على مسألة قوة الدول والتي تقوم على عدة أسس منها القوة الاقتصادية التي تتأتى من جراء بناء مؤسسات اقتصادية ذوات تنافسية عالية تساعد الدولة على التصدير وتوليد الوظائف وتحقيق مستويات ملائمة من الرفاهية لمواطنيها. وأشاد خطيب الجمعة الدكتور أبو حمور بالدور المحوري الذي تلعبه شركة البوتاس العربية في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني الأردني والذي يتأتى من التخطيط السليم والتنفيذ المحكم للعمليات الانتاجية والتجارية، وحث العاملين في الشركة، والعاملين في المؤسسات الوطنية الاقتصادية على امتداد الوطن، على دوام التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في مسائل أخلاقيات العمل من قوة وأمانة وإخلاص، حتى تتمكن مؤسساتنا الاقتصادية من أداء دورها التنموي على الوجه الأكمل.









 

 

 




 

 


 

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