شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب
السبت، 23-05-2026 07:27 م
الوكيل الإخباري-    ينعى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة العاملين في الشركة، بمزيد من الحزن والأسى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الأسبق للشركة  المرحوم المهندس عيسى أيوب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل، أسهم خلالها في خدمة الشركة وتعزيز مسيرتها وترسيخ حضورها كإحدى المؤسسات الوطنية الرائدة.اضافة اعلان


ويستذكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملون في الشركة ما قدّمه الفقيد من جهود وإنجازات خلال سنوات عمله، ودوره في دعم مسيرة تطور الشركة، إلى جانب ما عُرف عنه من إخلاصٍ وتفانٍ ومسؤولية في أداء مهامه.

وتتقدّم شركة البوتاس العربية بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الفقيد وأسرته ومحبيه، مستذكرةً مسيرته المهنية وما تركه من أثرٍ طيب في الشركة والقطاع الصناعي الأردني.
