الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 19-02-2024 12:24 م

شركة البوتاس العربية تنعى والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين

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الوكيل الاخباري - ينعى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة

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والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، المرحوم بإذن الله تعالى،
خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

ويتقدمون من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وآل السيف الكرام بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.


إنا لله وإنا إليه راجعون

 

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