شركة البوتاس العربية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة يتشرفون برفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى قائد مسيرة البناء والانجاز صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بذكرى عيد الاستقلال السادس والسبعين سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وولي عهده الأمين بعين رعايته وتوفيقه، معاهدين جلالته أن نبقى خلف قيادته الحكيمة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتقدم.



وكل عام والأردن الغالي وقيادته الملهمة وشعبه النبيل بخير.

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