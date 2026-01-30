شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

وبهذه المناسبة العزيزة، تعبر شركة البوتاس العربية عن بالغ اعتزازها بالدعم الملكي الهاشمي المتواصل الذي تحظى به، واهتمام جلالته الدائم بمسيرتها ودورها كإحدى ركائز الصناعة الوطنية الأردنية، بما يشكل حافزاً متجدداً لمواصلة التطوير وتعزيز الكفاءة وتوسيع الأثر الاقتصادي والتنموى للشركة، وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، انسجاماً مع رؤية جلالته الحكيمة في دفع عجلة التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأردن.
حفظ الله جلالة الملك، وأدامه سنداً وذخراً للأردن، وأسبغ عليه موفور الصحة والعافية، وأدام على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
وكل عام وجلالة الملك بألف خير.
