شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري - يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية

وجميع العاملين في الشركة

إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله

وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله

وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله

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وللأمة الإسلامية بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على جلالتهما وسمو ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله وطننا الغالي ويديم عليه الأمن والاستقرار والازدهار.