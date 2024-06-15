السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الملكة تهنئ بعيد الأضحى المبارك

بيان صادر عن وزارة الخارجية حول وفاة حجاج أردنيين على جبل عرفات

الأوقاف: لا وفيات بين حجاج البعثة الأردنية الرسمية

الملك يهنئ بعيد الأضحى المبارك

بدء نفرة الحجاج من صعيد عرفات إلى مزدلفة

الإعلام الإسرائيلي ينشر تفاصيل عن عملية القسام

وفاة حاج أردني أثناء وقوفه على جبل عرفات

من هن "مؤنسات الحرم"؟.. تعرف على قصة نساء مكة في يوم عرفة

وصول 45 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عشية عيد الأضحى

سرايا القدس تبث مقتطفات من حياة أسير إسرائيلي قتل بغزة

السبت، 15-06-2024 08:36 م

شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

الملك والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني


الوكيل الإخباري - يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية 
وجميع العاملين في الشركة 
إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله
وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله 
وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله  

اضافة اعلان


وللأمة الإسلامية بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على جلالتهما  وسمو ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله وطننا الغالي ويديم عليه الأمن والاستقرار والازدهار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c9f99791-21d7-4873-a48d-4224f2575aa1

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق كابينات مخصصة لتجربة ميزة الترجمة المباشرة على هواتف Galaxy S24

٤

بنك الإسكان ينفذ حملته السنوية للتبرع بالدم "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم

1000493866

قرّر بنفسك مع لوحة معلومات الأمان والخصوصيّة وميّزة Samsung Find وإعدادات الذكاء المتقدّمة

WhatsApp Image 2024-06-13 at 3.08.01 PM

زين تُتيح لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي بالتعاون مع منصة "TOD"

WhatsApp Image 2024-06-13 at 2.27.18 PM

الملكية الأردنية تعقد لقاء صحفي للإعلان عن إطلاق رحلات موسمية إلى بافوس

49eefba5-7daf-4046-892a-b930adef72bf

بنك الاتحاد يستعد لقياس التأثير الكربوني للقروض والاستثمارات

أخبار متعلقة
1000493866

قرّر بنفسك مع لوحة معلومات الأمان والخصوصيّة وميّزة Samsung Find وإعدادات الذكاء المتقدّمة

WhatsApp Image 2024-06-12 at 7.51.23 PM

البنك العربي الراعي البلاتيني لمنتدى الأعمال الأردني الأوروبي الأول تحت عنوان "الأردن الرقمي والأخضر: الريادة في مستقبل الأعمال"

WhatsApp Image 2024-06-12 at 4.44.50 PM

فندق البوليفارد أرجان من روتانا يتعاون مع تكية أم علي لدعم الأسر المحتاجة في الأردن وقطاع غزة

WhatsApp Image 2024-06-02 at 2.33.59 PM

زين ترعى منتدى "تَوَاصُل 2024"

WhatsApp Image 2024-06-02 at 10.38.47 AM

اتفاقية تعاون لتوريد وتوصيل المحروقات مع جامعة عجلون الوطنية

1000481500

حلويات حبيبة تهنئ القيادة الأردنية والشعب الأردني بعيد الاستقلال