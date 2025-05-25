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شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال التاسع والسبعين

شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال التاسع والسبعين
شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال التاسع والسبعين
 
الأحد، 25-05-2025 10:39 ص
الوكيل الإخباري-   يتشرّف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة موظفي الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ووليّ عهده الأمين، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى الأسرة الهاشمية، والشعب الأردني الوفي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


وإننا إذ نحتفي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، لنؤكّد في شركة البوتاس العربية التزامنا الثابت بالمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق رؤى جلالة الملك المفدى في تعزيز الإنتاج الوطني، وتمكين الإنسان الأردني، وترسيخ مكانة الأردن كأنموذج في التطور والاستقرار والإنجاز.

نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يُبارك في سمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأن يُبقي راية الوطن خفّاقة بالعزّ والمجد، ويُعيد هذه المناسبة الغالية على الأردن وأهله بمزيد من التقدّم والرفعة.

كل عام والأردن، وقيادته الحكيمة، وشعبه الوفي بألف خير.
 
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