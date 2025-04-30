شركة البوتاس العربية تهنئ موظفيها بمناسبة عيد العمال

إنّ الجهود المتفانية التي يبذلها موظفو الشركة، بتكامل وتعاون مثالي مع الإدارة التنفيذية وبدعم متواصل من مجلس الإدارة، هي الركيزة التي تقوم عليها إنجازات "البوتاس العربية"، وهي ما مكّن الشركة من ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة لها حضور قوي في الأسواق الإقليمية والعالمية، ونموذجاً يُحتذى به في التميز والإنتاجية والاستدامة.
إننا نؤمن في شركة البوتاس العربية بأنّ الإنسان هو المحرك الحقيقي للتنمية، وعيد العمال فرصة نستذكر فيها بكل فخر الكفاءات العالية التي تزخر بها الشركة، والتي تسهم يومياً في دفع مسيرتها نحو المزيد من التقدم والنجاح.
كل عام ووطننا الحبيب، بقيادته الهاشمية وشعبه وعماله، بخير ورفعة وتقدم.
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