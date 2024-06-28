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الجمعة، 28-06-2024 05:52 م

شركة البوتاس العربية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

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الوكيل الإخباري - تشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، ولي العهد.اضافة اعلان

  
سائلين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويرعاه ويمده بعونه وتوفيقه وأن يحفظه ذخرا وسندا وقرة عين لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وللأسرة الهاشمية وللشعب الأردني.
 
وكل عام وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين، ولي العهد، بخير.

 




 

 


 

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