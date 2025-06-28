السبت 2025-06-28 03:06 م
 

شركة البوتاس العربية تهنىء سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

بلابلا
ولي العهد
 
السبت، 28-06-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس،

اضافة اعلان


والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة 
من مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم،
بأصدق مشاعر التهنئة وأطيب التبريك بمناسبة عيد ميلاده السعيد.


وإذ نغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يمنّ على سموّه بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد خُطاه في مسيرته المباركة في خدمة الوطن إلى جانب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
وإننا في شركة البوتاس العربية، إذ نستذكر ما يتمتع به سمو ولي العهد من رؤى طموحة وقيادة شابة ملهمة، لنؤكد فخرنا واعتزازنا بدوره الريادي في تمكين الشباب وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.


وكل عام وسموّه بألف خير

 
gnews

أحدث الأخبار

للا

فن ومشاهير بعد 15 عاماً من الغياب.. تيسير فهمي تكشف حقيقة اعتزالها الفن

ب

أخبار محلية الأمن: ضبط 4 متورطين بسرقة إحدى الشركات في العاصمة ​

غت

منوعات صيف 2025 قد يكون بين الأشد حرارة في تاريخ الشرق الأوسط

ا

أخبار محلية ليلة بهيجة في الزرقاء.. "صيف الأردن" يضيء الزرقاء بفرح جماهيري

ل

أخبار محلية يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة غدا الأحد

ل

أخبار محلية اختتام فعاليات "شهر الموسيقى" بحفل للموسيقار طلال أبو الراغب

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تطلق تطبيقها الجديد "Boursa" للأجهزة المحمولة

لىل

منوعات كارثة في هذا البلد.. صيد للأسماك يتحوّل إلى مأساة (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة